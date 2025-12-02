Campuchia đột kích ổ lừa đảo tình ái, bắt 28 người

Cảnh sát Campuchia bắt 28 nghi phạm tại một trung tâm lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia, trong đó nạn nhân bị lừa tình và tống tiền qua mạng.

Sau khi nhận được thông tin tình báo, Ủy ban Chỉ huy Thống nhất thuộc chính quyền thủ đô Phnom Penh hôm 1/12 mở chiến dịch đột kích nhằm vào địa điểm nghi là trung tâm điều hành của một đường dây lừa đảo trực tuyến, nằm bên trong một biệt thự tại quận Khan Chbar Ampov.

28 nghi phạm đã bị bắt sau cuộc đột kích, trong đó có 6 phụ nữ. Điều tra viên đã thu được lượng lớn thiết bị vận hành tại cơ sở, trong đó có 39 màn hình máy tính, 11 CPU, khoảng 100 điện thoại di động và rất nhiều thẻ SIM.

Những người này bị tình nghi là thành viên của một mạng lưới chuyên lừa đảo nạn nhân nước ngoài, bằng cách giả vờ hẹn hò qua mạng rồi tống tiền. Tất cả nghi phạm sau đó được đưa đến trụ sở cảnh sát thành phố để thẩm vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý. Lực lượng pháp y đang phân tích những thiết bị thu được để xác định kẻ cầm đầu đường dây và các mối liên hệ tiềm năng ở nước ngoài.

Giới chức Campuchia trong cuộc đột kích vào trung tâm lừa đảo ở quận Khan Chbar Ampov hôm 1/12. Ảnh: AKP

"Vụ bắt cho thấy quyết tâm của chúng tôi", một quan chức cấp cao thuộc Ủy ban Chỉ huy Thống nhất cho biết. "Chúng tôi có chính sách không khoan nhượng đối với tội phạm mạng và sẽ áp dụng các biện pháp pháp lý nghiêm ngặt nhất đối với những người liên quan tới các âm mưu này, không có ngoại lệ".

Cuộc đột kích là nỗ lực mới nhất trong chiến dịch truy quét của giới chức Campuchia nhằm vào những đường dây tội phạm mạng có tổ chức, điều hiện là vấn nạn nhức nhối ở khu vực Đông Nam Á. Campuchia đang tăng cường hợp tác xuyên biên giới và đẩy mạnh truy quét ở trong nước để ngăn chặn tình trạng trên.

Các mạng lưới này thường sử dụng công dân nước ngoài, vốn là nạn nhân của hoạt động buôn người hoặc bị cưỡng ép, để tiến hành hoạt động lừa đảo qua mạng.

Liên Hợp Quốc hồi tháng 4 cảnh báo các băng đảng tội phạm Trung Quốc và Đông Nam Á đang thu về hàng chục tỷ USD mỗi năm thông qua các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Cơ quan này ước tính có hàng trăm nghìn người đang làm việc trong những cơ sở như vậy trên toàn cầu.

Phạm Giang (Theo Khmer Times)