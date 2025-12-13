Campuchia đình chỉ mọi hoạt động qua lại biên giới với Thái Lan

Chính phủ Campuchia quyết định đình chỉ mọi hoạt động qua lại trên toàn tuyến biên giới với Thái Lan, sau khuyến cáo của ông Hun Sen.

"Do những diễn biến gần đây, trong đó phía Thái Lan tiến hành các hoạt động xâm phạm chủ quyền của Campuchia, chính phủ quyết định ngừng hoạt toàn mọi hoạt động ra vào dọc biên giới với Thái Lan, có hiệu lực ngay lập tức cho đến khi có thông báo mới", Bộ Nội vụ Campuchia hôm nay thông báo.

Cơ quan này giải thích rằng động thái được đưa ra nhằm "đảm bảo sự an toàn, an ninh của công dân Campuchia, Thái Lan cũng như người nước ngoài, đặc biệt là những ai qua lại biên giới".

Cửa khẩu Daung ở tỉnh Battambang, Campuchia hồi tháng 6. Ảnh: NTC

Trước đó, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen kêu gọi công dân Campuchia đang cư trú, làm việc tại Thái Lan, cũng như công dân Thái Lan sinh sống ở Campuchia "tiếp tục ở yên vị trí", cho đến khi lệnh ngừng bắn được thực thi đầy đủ, nhằm tránh những sự cố có thể xảy ra trong quá trình di chuyển.

Ông Hun Sen cáo buộc quân đội Thái Lan trong những ngày qua đã sử dụng "pháo binh, máy bay, thậm chí khói độc và bom chùm tại nhiều địa điểm, trong đó có cả những nơi công dân Thái Lan sinh sống và làm việc tại Campuchia".

Do đó, ông khuyến nghị chính phủ Campuchia xem xét đình chỉ hoạt động đi lại trên toàn tuyến biên giới với Thái Lan nhằm "đảm bảo an toàn cho người dân".

Quân đội Thái Lan chưa bình luận về thông tin này, nhưng trước đó đã bác bỏ cáo buộc về sử dụng khói độc và bom chùm tấn công mục tiêu trên lãnh thổ Campuchia.

Tuyên bố được ông Hun Sen đưa ra khi giao tranh biên giới giữa Campuchia và Thái Lan chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã điện đàm với lãnh đạo hai nước và hai bên đồng ý "ngừng bắn hoàn toàn".

Ông Hun Sen họp bàn về căng thẳng biên giới với Thái Lan, trong ảnh công bố ngày 13/12. Ảnh: Facebook/Samdech Hun Sen of Cambodia

Vài giờ sau cuộc điện đàm, Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc Thái Lan tiếp tục điều tiêm kích ném bom vào lãnh thổ. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul sau đó bác bỏ tuyên bố của ông Trump về việc hai bên đã nhất trí ngừng bắn hoàn toàn.

"Thái Lan sẽ tiếp tục các hành động quân sự cho đến khi không còn mối đe dọa với lãnh thổ và người dân chúng tôi. Tôi muốn làm rõ điều đó. Hành động của chúng tôi sáng nay đã thể hiện thông điệp này", ông Anutin nhấn mạnh.

Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định Phnom Penh luôn tuân thủ các biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp. Ông cũng đã đề nghị Mỹ và Malaysia sử dụng năng lực thu thập thông tin của họ "để xác minh bên nào nổ súng trước" khi đụng độ tái bùng phát hôm 7/12.

Các tỉnh biên giới giữa Thái Lan và Campuchia. Đồ họa: BBC

Trong những ngày sau khi đụng độ bùng phát, lực lượng Campuchia và Thái Lan đã sử dụng vũ khí hạng nặng, trong đó có tiêm kích F-16, pháo phản lực phóng loạt, tập kích các mục tiêu dọc biên giới.

Campuchia ghi nhận 11 dân thường thiệt mạng và 76 người bị thương, trong khi Thái Lan thông báo 11 binh sĩ, 3 dân thường thiệt mạng, 120 người bị thương. Hàng trăm nghìn dân thường ở khu vực biên giới hai nước phải sơ tán.

Đức Trung (Theo Khmer Times, Bangkok Post)