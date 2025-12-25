Campuchia chỉ trích Thái Lan phá tượng thần Hindu ở biên giới

Campuchia lên án Thái Lan phá tượng thần Vishnu tại khu vực biên giới, trong khi Bangkok cho hay đây là hoạt động "quản lý theo thông lệ".

Ông Kim Chanpanha, phát ngôn viên chính quyền tỉnh biên giới Preah Vihear của Campuchia, ngày 24/12 cho biết phía Thái Lan hôm 22/12 sử dụng máy xúc xô đổ bức tượng thần Vishnu của đạo Hindu ở khu vực biên giới tranh chấp.

Theo ông Kim, bức tượng này được xây dựng năm 2014 "trong lãnh thổ của chúng tôi tại khu vực An Ses", cách biên giới Thái Lan khoảng 100 m. "Chúng tôi lên án việc phá hủy đền thờ, tượng thần được tín đồ Phật giáo và Hindu giáo thờ phụng", ông cho hay.

Video về vụ phá bỏ tượng thần Hindu được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội ở Campuchia và Thái Lan, sau đó thu hút sự chú ý tại Ấn Độ, quốc gia có khoảng 80% dân số theo đạo Hindu.

Campuchia cáo buộc Thái Lan phá bỏ tượng thần Hindu Máy xúc phá bỏ tượng thần Vishnu của đạo Hindu tại khu vực biên giới tranh chấp giữa Campuchia và Thái Lan ngày 22/12. Video: Nexta

"Những hành động thiếu tôn trọng như vậy làm tổn thương tình cảm của các tín đồ trên khắp thế giới và không nên xảy ra", Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho hay, đồng thời kêu gọi các bên trong xung đột "quay lại đối thoại và ngoại giao để lập lại hòa bình, tránh gây thêm thương vong, thiệt hại về tài sản và di sản".

Theo truyền thông Thái Lan, công binh thuộc Quân khu 2 đã phá bỏ bức tượng theo phong cách Hindu mới được xây dựng tại Chong An Ma, tỉnh Ubon Ratchathani, sau khi phát hiện công trình này "nằm trên lãnh thổ Thái Lan". Bức tượng được cho là do binh lính Campuchia dựng lên để "củng cố tuyên bố chủ quyền".

Lực lượng Thái Lan cho biết họ đang kiểm soát khu vực này sau hơn hai tuần giao tranh với phía Campuchia. Theo quân đội Thái Lan, việc phá bỏ tượng là hoạt động quản lý khu vực theo thông lệ, không nhằm xúc phạm bất kỳ tôn giáo nào, đồng thời nhấn mạnh Thái Lan tôn trọng mọi tín ngưỡng.

Khi được hỏi về phản ứng của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm nay nói rằng ông chưa nhận được thông tin liên quan. Theo ông, đây là vấn đề cần được giải quyết thông qua thảo luận song phương trong khuôn khổ Hội đồng An ninh Quốc gia, và Thái Lan không nên bị lay động bởi những vấn đề nằm ngoài khuôn khổ đó.

Ông nói thêm rằng vấn đề bức tượng không nên được mang ra so với những gì mà binh sĩ phải đối mặt trong cuộc xung đột. Thủ tướng Thái Lan cũng khẳng định ông không thể đặt vấn đề đó ngang hàng với những mất mát, đau thương mà binh lính phải gánh chịu.

Căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan leo thang trở lại rồi bùng phát thành đụng độ vào ngày 7/12, khi binh sĩ hai nước đấu súng dọc biên giới. Hai bên sau đó sử dụng các vũ khí hạng nặng, trong đó có tiêm kích F-16 và pháo phản lực phóng loạt, tập kích mục tiêu ở lãnh thổ nước láng giềng.

Campuchia nhiều lần cáo buộc lực lượng Thái Lan phá hủy di tích đền chùa hàng trăm năm tuổi dọc biên giới trong các cuộc đụng độ, trong khi Bangkok nói rằng Phnom Penh bố trí binh lính tại các công trình đó.

Đợt giao tranh mới đã khiến ít nhất 23 người ở Thái Lan và 21 người ở Campuchia thiệt mạng, hơn 900.000 người dân ở hai nước phải sơ tán.

Hai nước bắt đầu nối lại đàm phán từ ngày 24/12, song hiện chưa đạt bước đột phá nào. Cả Campuchia và Thái Lan đều cáo buộc lẫn nhau tiếp tục các cuộc tấn công trong thời gian đàm phán.

Huyền Lê (Theo AFP, Nation Thailand)