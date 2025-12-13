Campuchia cáo buộc Thái Lan tiếp tục ném bom

Phnom Penh cho biết lực lượng Thái Lan tiếp tục ném bom vào lãnh thổ Campuchia, vài giờ sau khi ông Trump thông báo hai bên đồng ý ngừng bắn.

"Ngày 13/12, quân đội Thái Lan sử dụng hai tiêm kích F-16 để thả 7 quả bom vào một số mục tiêu. Máy bay quân sự Thái Lan vẫn chưa ngừng ném bom", Bộ Quốc phòng Campuchia cho hay.

Theo hãng thông tấn quốc gia Campuchia AKP, đợt ném bom của Thái Lan khiến một khách sạn và một cây cầu ở xã Tmor Da, huyện Veal Veng, tỉnh Pursat bị hư hại. Hãng này cáo buộc lực lượng Thái Lan mở rộng tấn công vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự ở Campuchia.

Thái Lan hiện chưa lên tiếng về thông báo của Bộ Quốc phòng Campuchia.

Khách sạn ở xã Tmor Da, huyện Veal Veng, tỉnh Pursat của Campuchia bị hư hại sau khi bị ném bom ngày 13/12. Ảnh: AKP

Vài giờ trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông đã có cuộc điện đàm "tích cực" với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

"Hai bên đã đồng ý ngừng bắn hoàn toàn, có hiệu lực từ tối nay, và nối lại thỏa thuận hòa bình ban đầu mà tôi và họ thiết lập, với sự hỗ trợ của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim", ông Trump cho hay, thêm rằng cả Bangkok và Phnom Penh "đều sẵn sàng hướng đến hòa bình".

Tuy nhiên, trong các tuyên bố sau cuộc gọi với ông Trump, lãnh đạo Thái Lan và Campuchia đều không nhắc đến rõ ràng thỏa thuận mà Tổng thống Mỹ nêu.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết cuộc điện đàm với ông Trump "tốt đẹp", đồng thời tuyên bố "cần thông báo cho toàn thế giới biết rằng Campuchia sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn". "Bên vi phạm thỏa thuận cần phải khắc phục tình hình, chứ không phải bên bị vi phạm", ông Anutin cho hay.

Trong bài đăng trên Facebook, Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định Phnom Penh luôn tuân thủ các biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp. Ông cũng đã đề nghị Mỹ và Malaysia sử dụng năng lực thu thập thông tin của họ "để xác minh bên nào nổ súng trước" khi đụng độ tái bùng phát hôm 7/12.

Cây cầu ở xã Tmor Da bị trúng bom ngày 13/12. Ảnh: AKP

Ông Trump hồi tháng 10 cùng ký thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia tại Malaysia, sau khi dùng sức ép thuế quan để hai nước ngồi vào bàn đàm phán hòa bình, chấm dứt xung đột kéo dài 5 ngày ở khu vực biên giới hồi tháng 7.

Tuy nhiên, kể từ đó hai quốc gia láng giềng nhiều lần cáo buộc đối phương vi phạm thỏa thuận. Thái Lan ngày 10/11 tuyên bố đình chỉ thỏa thuận hòa bình với Campuchia, sau vụ nổ mìn làm hai binh sĩ bị thương gần biên giới.

Đụng độ tái bùng phát ngày 7/12, khi binh sĩ Campuchia và Thái Lan đấu súng dọc biên giới tranh chấp. Hai bên trong những ngày tiếp theo sử dụng các vũ khí hạng nặng, trong đó có tiêm kích F-16 và pháo phản lực phóng loạt, tập kích mục tiêu dọc biên giới tranh chấp, khiến một số binh sĩ và dân thường thiệt mạng.

Huyền Lê (Theo AFP, AKP)