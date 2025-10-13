Campuchia cáo buộc quân đội Thái Lan tiến hành "tâm lý chiến", dùng loa phát tiếng ma hú, tiếng động cơ máy bay để "quấy nhiễu" dân thường ở khu vực biên giới.

Khmer Times ngày 13/10 đưa tin chính quyền tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia, giáp biên giới Thái Lan, đã lên án hành vi họ mô tả là "vi phạm chủ quyền nghiêm trọng" của quân đội Thái Lan, khi lực lượng này triển khai hàng trăm binh lính, thiết bị hạng nặng vào làng Prey Chan với danh nghĩa rà phá bom mìn tại khu vực họ đã rải hàng rào thép gai.

Campuchia còn cáo buộc Thái Lan tiến hành "chiến tranh tâm lý", dùng xe tải gắn loa công suất lớn để phát những âm thanh như tiếng ma hú, tiếng động cơ máy bay, nhằm gây sợ hãi cho người dân, nhất là người già và trẻ nhỏ ở khu vực biên giới.

Campuchia cáo buộc Thái Lan phát tiếng 'ma hú' ở biên giới Âm thanh rùng rợn được phát tại làng Prey Chan đêm 11/10. Video: Fresh News

Quân đội Hoàng gia Campuchia kêu gọi phía Thái Lan tuân thủ các thỏa thuận ngừng bắn và thỏa thuận song phương. Ủy ban Nhân Quyền Campuchia (CHRC) trong khi đó kêu gọi Liên Hợp Quốc (LHQ) điều tra hành vi "quấy rối tâm lý dân thường" của Thái Lan, bằng việc sử dụng những âm thanh khó chịu, mang tính quấy nhiễu kể từ đêm 10/10.

Khmer Times cho hay binh lính Campuchia vẫn giữ vững vị trí phòng thủ, trong khi người dân Campuchia ở biên giới tuyên bố sẽ bảo vệ nhà cửa, đất đai tổ tiên, kể cả "có phải trả giá bằng tính mạng".

Quân đội Thái Lan chưa bình luận về thông tin này.

Người dân Campuchia sống trong lều tạm ở làng Prey Chan, tỉnh Banteay Meanchey. Ảnh: Khmer Times

Xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia nổ ra ngày 24/7, với các cuộc tập kích lẫn nhau bằng vũ khí hạng nặng. Hai nước hôm 28/7 đạt thỏa thuận ngừng bắn, kết thúc 5 ngày giao tranh khiến 43 người thiệt mạng và khoảng 300.000 người phải sơ tán.

Tuy nhiên, triển vọng về thỏa thuận hòa bình lâu dài vẫn mơ hồ, khi vẫn còn các đụng độ lẻ tẻ giữa hai bên và hầu hết cửa khẩu giữa hai bên đã bị đóng, khiến hoạt động giao thương xuyên biên giới bị đình trệ.

Ngọc Ánh (Theo Khmer Times)