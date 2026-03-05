Campuchia cam kết xóa sổ các ổ lừa đảo trong tháng 4

Campuchia thúc đẩy chiến dịch truy quét, cam kết xóa bỏ hoàn toàn các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở nước này trước cuối tháng 4.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Campuchia - ASEAN ở Phnom Penh ngày 4/3 cho biết xóa bỏ nạn lừa đảo trực tuyến đang là ưu tiên hàng đầu của chính phủ nước này.

"Chính phủ Campuchia đã quyết định cải cách toàn diện chính sách quốc gia về phòng chống tội phạm, chuyển trọng tâm sang mục tiêu loại bỏ hoàn toàn các trung tâm lừa đảo trực tuyến trong tháng 4", ông Hun Manet nói.

Campuchia hồi tháng 2 phát động chiến dịch XXL, đặt mục tiêu triệt phá toàn bộ các khu phức hợp lừa đảo trực tuyến trước Tết Khmer vào tháng 4. Đây là chiến dịch trấn áp tội phạm lừa đảo trên phạm vi toàn quốc, ở mức độ "chưa từng có".

Thủ tướng Campuchia cho biết mục tiêu này nhằm tăng cường tuân thủ pháp luật, thể chế, bảo vệ tính liêm chính, môi trường đầu tư, song không nêu chi tiết về hoạt động trong giai đoạn tới của chiến dịch XXL.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Kuala Lumpur, tháng 10/2025. Ảnh: AFP

Trả lời truyền thông, Chou Bun Eng, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia chống Buôn người Campuchia, cho biết các nỗ lực chống lừa đảo trực tuyến của Campuchia sẽ được tiếp tục sau Tết Khmer, thời điểm chiến dịch XXL kết thúc.

Theo bà Eng, điều này nhằm đảm bảo "không bỏ sót tàn lửa nhỏ nào". "Hàng chục nghìn người nước ngoài liên quan đến lừa đảo trực tuyến đã tự nguyện rời đi hoặc bị trục xuất, nhưng nhiều người còn lang thang trong nước. Họ di chuyển khắp nơi, lẩn trốn, chờ cơ hội lập lại các sào huyệt mới sau khi bị đột kích", bà nói.

Bà cho biết trọng tâm giai đoạn tới của chiến dịch sẽ là truy tìm những nghi phạm đã thoát khỏi các đợt truy quét trước đây. Giới chức cũng sẽ siết chặt quản lý, tăng cường truy vết, giám sát tại chỗ ở những địa điểm đáng ngờ, trong đó có khu dân cư.

"Mục tiêu then chốt là phát hiện những dấu hiệu nhỏ nhất của hoạt động lừa đảo. Giờ họ không thể trốn khỏi chúng tôi", bà Eng nói.

Bên ngoài khu phức hợp Won-gu ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia, hồi tháng 10/2025. Ảnh: Chosun

Theo sắc lệnh được chính phủ Campuchia ban hành hồi đầu năm, chủ sở hữu bất động sản cho thuê hoặc cung cấp địa điểm phục vụ hoạt động lừa đảo sẽ bị phạt lên tới 1.000 USD với mỗi kẻ lừa đảo mà họ tiếp tay. Cơ sở cũng sẽ bị đóng cửa vô thời hạn.

Kể từ khi tăng cường trấn áp các trung tâm lừa đảo trực tuyến từ tháng 6/2025, Campuchia đã trục xuất hơn 30.000 người nước ngoài nghi liên quan đến lừa đảo, hơn 210.000 người đã tự nguyện rời khỏi nước này.

Trong hai tuần qua, các đợt trấn áp trong khuôn khổ chiến dịch XXL đã phát hiện 21 vụ lừa đảo, trong đó 416 người bị bắt, phần lớn là công dân Trung Quốc.

Campuchia từng bị coi là một trong những điểm nóng của hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á. Ban đầu, các nhóm lừa đảo chủ yếu nhắm vào người nói tiếng Trung Quốc, sau đó mở rộng quy mô sang nhiều ngôn ngữ khác.

Viện Hòa bình Mỹ năm 2024 ước tính lợi nhuận từ hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Campuchia lên tới hơn 12,5 tỷ USD mỗi năm, tương đương 50% GDP của nước này.

Thủ tướng Hun Manet hôm 25/2 cho rằng mạng lưới lừa đảo "đang phá hủy nền kinh tế chân chính của chúng tôi" và gây tiếng xấu cho Campuchia. Theo Thủ tướng Campuchia, các trung tâm lừa đảo còn đang gây hại cho ngành du lịch và đầu tư của đất nước. "Vì thế, chúng tôi phải xử lý triệt để vấn đề này", ông nói.

Đức Trung (Theo Khmer Times, Xinhua, AFP)