Campuchia cam kết tiếp tục trấn áp lừa đảo sau vụ bắt Chen Zhi

Campuchia tuyên bố vụ bắt ông trùm Chen Zhi không phải là kết thúc cho chiến dịch trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến ở nước này.

"Đây là cuộc chiến không ngừng nghỉ, chúng tôi đã thiết lập các biện pháp cũng như hành động nhằm xóa sổ loại tội phạm này", Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn ngày 14/1 cho hay.

Ông nói thêm Campuchia luôn quyết tâm trấn áp tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ mới, như các tổ chức lừa đảo trực tuyến. Campuchia luôn hợp tác chặt chẽ với Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước láng giềng trong khu vực.

"Việc Chen Zhi bị bắt và dẫn độ về Trung Quốc chỉ phản ánh cam kết vững chắc của Campuchia trong công tác chống tội phạm. Đây chưa phải là dấu chấm hết cho cuộc chiến", Ngoại trưởng Campuchia nói thêm.

Chen Zhi, chủ tịch tập đoàn Prince Group. Ảnh: Facebook/Oriental Times

Chen Zhi, 40 tuổi, ông trùm đứng đầu tập đoàn Prince Group, tuần trước bị giới chức Campuchia bắt và dẫn độ về Trung Quốc. Ngoại trưởng Prak Sokhonn không nêu chi tiết quá trình điều tra Chen Zhi, nhưng cho hay Campuchia đã hợp tác toàn diện với Trung Quốc từ nhiều tháng trước.

"Chen Zhi từng có quốc tịch Campuchia nhưng khi điều tra, chúng tôi phát hiện quy trình nhập tịch của ông ta không hợp lệ và ông ta là công dân Trung Quốc, nên chúng tôi quyết định dẫn độ người này về Trung Quốc", ông giải thích.

Hiện chưa rõ Chen Zhi đối mặt cáo buộc nào tại Trung Quốc, quốc gia thành lập tổ công tác để điều tra Prince Group từ năm 2020.

Tuần trước, đài truyền hình trung ương Trung Quốc chiếu cảnh Chen Zhi bị áp giải về Bắc Kinh trong tình trạng còng tay, trùm đầu. Một nguồn tin cho biết Chen Zhi bị truy nã tội lừa đảo và điều hành các sòng bạc bất hợp pháp, đồng thời gọi ông trùm này là "kẻ cầm đầu một tập đoàn tội phạm lớn về cờ bạc và lừa đảo xuyên quốc gia".

Các vụ lừa đảo trực tuyến được thực hiện từ những khu phức hợp rộng lớn ở một số quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Campuchia và Myanmar, với sự tham gia của hàng chục nghìn người. Trong số này có nhiều nạn nhân bị lừa gạt từ những lời hứa hẹn về việc làm trong ngành công nghệ và khách sạn, sau đó bị cưỡng ép thực hiện lừa đảo qua mạng nếu không muốn bị tra tấn.

Khoảnh khắc ông trùm Chen Zhi bị dẫn độ về Trung Quốc Cảnh sát Trung Quốc áp giải Chen Zhi tại Bắc Kinh ngày 7/1. Video: CCTV

Mỹ trước đó truy tố Chen Zhi với tội danh lừa đảo trực tuyến và rửa tiền. Giới chức Mỹ cho rằng tập đoàn Prince Group, có trụ sở tại Campuchia, với hàng loạt doanh nghiệp khác của Chen Zhi là vỏ bọc cho "những hoạt động lừa đảo đầu tư lớn nhất lịch sử".

Công tố viên Mỹ năm ngoái cho biết đã tịch thu số bitcoin trị giá 15 tỷ USD liên quan tới Chen Zhi. Campuchia cũng đã thanh lý ngân hàng Prince do Chen Zhi sáng lập.

Hong Kong, Singapore và Đài Loan đã đóng băng hàng trăm triệu USD tài sản liên quan đến Prince Group, còn Anh và Hàn Quốc đã áp trừng phạt với Chen Zhi và tập đoàn này.

Hồng Hạnh (Theo Reuters)