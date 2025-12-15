Campuchia bắt người bị nghi chỉ điểm cho F-16 Thái Lan ném bom

Giới chức Campuchia bắt người đàn ông bị nghi đã chỉ điểm cho tiêm kích F-16 Thái Lan ném bom phá hủy một cây cầu của nước này.

Một người đàn ông ở huyện Srei Snam, tỉnh Siem Reap, bị bắt hôm nay với cáo buộc liên hệ với quân đội Thái Lan để chỉ điểm cho tiêm kích F-16 ném bom cây cầu nối Srei Snam với huyện Chong Kal, tỉnh Oddar Meanchey, cảnh sát Campuchia cho biết.

Người đàn ông bị binh sĩ Campuchia bắt hôm nay. Ảnh: KhmerTimes

Nghi phạm khai đã được phía Thái Lan hứa trả 20.000 USD và nhận trước 2.500 USD cho các hành động mang tính phản bội đất nước này. Nếu cung cấp thông tin về vị trí một hệ thống pháo BM-21 của Campuchia, nghi phạm sẽ được thưởng thêm 5.000 USD.

Danh tính của người này không được công bố. Giới chức Thái Lan chưa lên tiếng về thông tin này.

Campuchia bắt người bị nghi chỉ điểm cho F-16 Thái Lan ném bom Giới chức Campuchia bắt người nghi chỉ điểm cho quân đội Thái Lan. Video: Fresh News Asia.

Theo Bộ Quốc phòng Campuchia, quân đội Thái Lan đã triển khai các tiêm kích F-16 vào sâu trong lãnh thổ nước này, ném bom xuống Chong Kal và Srey Snam vào hơn 10h sáng nay. Các vị trí bị tấn công cách biên giới hai nước hơn 70 km.

Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra nói rằng đây là lần đầu quân đội Thái Lan không kích những khu vực thuộc tỉnh Siem Reap, nơi có quần thể đền Angkor hàng trăm năm tuổi và di sản Angkor Wat được UNESCO công nhận.

Vị trí huyện Srei Snam, tỉnh Siem Reap, Campuchia. Đồ họa: Nikkei

Căng thẳng leo thang trở lại rồi bùng phát thành đụng độ vào ngày 7/12, khi binh sĩ Campuchia và Thái Lan đấu súng dọc biên giới tranh chấp. Hai bên trong những ngày tiếp theo sử dụng vũ khí hạng nặng, trong đó có tiêm kích F-16 và pháo phản lực phóng loạt, tập kích mục tiêu dọc biên giới tranh chấp, khiến một số binh sĩ và dân thường thiệt mạng. Giao tranh đã bước sang ngày thứ 9 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nikorndej Balankura, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan, hôm nay nêu ba điều kiện để chấm dứt giao tranh, gồm Campuchia phải tuyên bố ngừng bắn trước, lệnh ngừng bắn phải thực chất, vững bền và Campuchia phải hợp tác nghiêm túc, chân thành trong rà phá mìn ở biên giới.

Campuchia chưa bình luận về thông tin.

Như Tâm (Theo Khmer Times, Fresh News Asia, Nation Thailand)