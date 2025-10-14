Campuchia bắt loạt cảnh sát vì tiếp tay vượt biên sang Thái Lan

Giới chức Campuchia phát hiện nhóm sĩ quan cảnh sát ở tỉnh biên giới giáp Thái Lan tiếp tay đưa người vượt biên.

Lục quân Campuchia ngày 9/10 phối hợp cảnh sát quân sự bắt 6 sĩ quan thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát Biên phòng 891, phụ trách khu vực biên giới tỉnh Banteay Meanchey tiếp giáp Thái Lan, với cáo buộc nhận hối lộ và tiếp tay đưa người vượt biên.

Trong nhóm nghi phạm có hai phó chỉ huy tiểu đoàn và một người là trưởng đồn cảnh sát biên phòng O'Lhong.

Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha ngày 11/10 ký lệnh đình chỉ công tác 4 người trong nhóm nghi phạm để phục vụ điều tra. Ông chỉ đạo Tổng cục trưởng Cảnh sát Quốc gia, Tổng cục trưởng Nhân lực, các cấp chính quyền tỉnh Banteay Meanchey và lãnh đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc xử lý sự việc.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Touch Sokhak ngày 13/10 cho biết cuộc điều tra diễn ra theo lời kêu gọi của Chủ tịch Thượng viện Hun Sen vào tuần trước.

Ông Hun Sen hôm 8/10 kêu gọi chính phủ mạnh tay ngăn chặn buôn lậu và vượt biên ở khu vực biên giới Thái Lan, xử lý nghiêm mọi quan chức hay thương lái liên quan. Ông cho rằng hành vi tiếp tay buôn lậu hàng hóa Thái Lan "làm Campuchia bị xem thường", đồng thời thúc giục người dân vùng biên giới đổi tiền baht sang đồng riel để đảm bảo an ninh tiền tệ.

Xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia nổ ra ngày 24/7, với các cuộc tập kích lẫn nhau giữa hai bên bằng vũ khí hạng nặng. Hai nước đạt thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 28/7, kết thúc 5 ngày giao tranh khiến 43 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, triển vọng về thỏa thuận hòa bình lâu dài vẫn mơ hồ, khi vẫn còn các cuộc đụng độ lẻ tẻ giữa hai bên và hầu hết cửa khẩu giữa hai bên đã bị đóng từ tháng 6, khiến hoạt động giao thương xuyên biên giới bị đình trệ.

