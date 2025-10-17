Campuchia bắt gần 200 người nước ngoài tại vũ trường Phnom Penh

Cảnh sát Campuchia đột kích vũ trường nổi tiếng ở Koh Pich, bắt hàng trăm người với cáo buộc về ma túy, trong đó có 195 công dân Trung Quốc và Việt Nam.

Các sĩ quan thuộc Cục Phòng chống Ma túy Campuchia rạng sáng 16/10 phối hợp với cảnh sát Phnom Penh, ập vào vũ trường Sky Cambodia trên đảo nhân tạo Koh Pich ở thủ đô, bắt 257 người để thẩm vấn liên quan đến các cáo buộc ma túy.

Trong số này có 62 người Campuchia, gồm nhân viên vũ trường, lao công, đầu bếp, cùng 195 công dân Trung Quốc và Việt Nam. Cảnh sát đã phát hiện và thu giữ ít nhất 5 kg ma túy các loại, dụng cụ liên quan và một lượng lớn điện thoại di động.

Các nghi phạm bị áp giải khỏi vũ trường Sky Cambodia, Phnom Penh. Ảnh: Khmer Times

Toàn bộ nghi phạm được đưa tới một trung tâm giam giữ của Cảnh sát Quốc gia Campuchia để thẩm vấn và xét nghiệm nước tiểu để phát hiện hành vi sử dụng ma túy. Những người bị xác định có hành vi tàng trữ, vận chuyển ma túy sẽ bị truy tố, tướng Khoeng Sarath, lãnh đạo Cục Phòng chống Ma túy Campuchia, cho biết.

Ông Sarath cho hay các trinh sát đã theo dõi hoạt động của vũ trường khoảng một tháng trước khi tiến hành đột kích.

Koh Pich, còn gọi là "Đảo Kim cương", là đảo nhân tạo có vị trí đắc địa nằm ở hợp lưu sông Bassac và sông Mekong, có diện tích hơn 100 ha. Đây là khu đô thị, trung tâm giải trí, thương mại mới của thủ đô Campuchia, được xem là biểu tượng đô thị hóa của thành phố.

Một ngày trước cuộc đột kích, giới chức Campuchia đã tiến hành 10 cuộc truy quét ma túy riêng biệt trên toàn quốc, bắt 26 người, tịch thu hơn một kg ma túy đá.

Lượng ma túy, chất kích thích thu giữ tại vũ trường Sky Cambodia, Phnom Penh. Ảnh: Khmer Times

Đức Trung (Theo Phnom Penh Post, Khmer Times)