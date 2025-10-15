Campuchia bắt 8 người Việt với cáo buộc tham gia lừa đảo trực tuyến

Cảnh sát Phnom Penh đột kích một tụ điểm nghi lừa đảo trực tuyến, bắt 8 công dân Việt Nam, trong đó có ba phụ nữ, bị cáo buộc tham gia lừa tiền trên mạng.

Lực lượng hành pháp quận Chbar Ampov cùng phó công tố viên thành phố Phnom Penh ngày 14/10 tiến hành đột kích một tụ điểm nghi ngờ liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến tại nhà số 234, Sangkat Veal Sbov, quận Chbar Ampov ở thủ đô Campuchia.

Trong cuộc đột kích, giới chức quận Chbar Ampov thông báo đã bắt 8 công dân Việt Nam, trong đó có ba phụ nữ, đồng thời thu giữ 10 máy tính để bàn, 4 điện thoại di động dùng để lừa đảo. Danh tính những người này chưa được tiết lộ.

8 nghi phạm Việt bị bắt ở Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Khmer Times

Điều tra ban đầu cho thấy các nghi phạm đã điều hành một tổng đài tại đây chuyên gọi điện lừa đảo các nạn nhân ở Việt Nam. Các nghi phạm bị cáo buộc giả dạng làm nhân viên thông báo trúng thưởng, rồi dụ nạn nhân tiết lộ thông tin thẻ visa, dùng dữ liệu đó để xâm nhập vào tài khoản và chiếm đoạt tiền.

Giới chức Campuchia đang khởi động quy trình tố tụng với những người này. Vụ bắt được tiến hành chưa đầy một tuần sau vụ cảnh sát Chbar Ampov ngày 9/10 bắt hai người Việt là Phan Thanh Dat và Phan Huu Khanh với cáo buộc lừa đảo trực tuyến tại nhà số 72 trên địa bàn quận, thu 20 màn hình và 7 CPU.

Theo Liên Hợp Quốc, hàng trăm nghìn người đang làm việc tại những trung tâm lừa đảo trực tuyến hoạt động bất hợp pháp trên khắp Đông Nam Á. Báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2023 ước tính các mạng lưới lừa đảo này mang về nguồn lợi nhuận phi pháp trị giá hàng tỷ USD mỗi năm.

Đức Trung (Theo Khmer Times, Phnom Penh Post)