Campuchia bắt 75 người Thái Lan khi đột kích trại lừa đảo

Cảnh sát Campuchia đột kích vào một trang trại ở Phnom Penh, bắt ít nhất 75 công dân Thái Lan bị cáo buộc tham gia hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Truyền thông Campuchia ngày 11/12 đưa tin cảnh sát nước này hai ngày trước đó đã đồng loạt tiến hành các cuộc đột kích, truy quét hoạt động lừa đảo trực tuyến tại hai địa điểm, bắt tổng cộng 125 nghi phạm và giải cứu hai nạn nhân.

Chiến dịch đột kích thứ nhất diễn ra ở trang trại Amarak tại làng Koh Krabey 1, quận Chbar Ampov, thủ đô Phnom Penh, nơi ít nhất 75 công dân Thái Lan bị bắt. Cuộc điều tra trước đó cho thấy trang trại này là nơi diễn ra các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Các công dân Thái Lan (ảnh trên) trong chiến dịch đột kích vào trang trại ở Phnom Penh và các nghi phạm bị bắt tại Sihanoukville (ảnh dưới), ngày 9/12. Ảnh: Khmer Times

Lực lượng chức năng Campuchia thu giữ nhiều máy tính xách tay, điện thoại di động và đã bàn giao nghi phạm cùng tang vật cho Tổng cục Cảnh sát Quốc gia để tiến hành tố tụng. Trang trại bị phong tỏa, giới chức Campuchia tiếp tục điều tra để xác định và xử lý những kẻ cầm đầu.

Lực lượng Campuchia phối hợp với điều tra viên Hàn Quốc cùng ngày đã tiến hành kiểm tra tại làng 4, xã Buon, tỉnh Preah Sihanouk và bắt 50 nghi phạm, tịch thu 63 máy tính, 60 điện thoại di động và 60 iPad, đồng thời giải cứu hai nạn nhân là công dân Hàn Quốc.

Các cuộc đột kích là nỗ lực mới nhất trong chiến dịch truy quét của giới chức Campuchia nhằm vào những đường dây tội phạm mạng, vấn nạn đang nhức nhối ở khu vực Đông Nam Á. Campuchia đang tăng cường hợp tác xuyên biên giới và đẩy mạnh truy quét ở trong nước để ngăn chặn tình trạng này.

Các mạng lưới này thường sử dụng công dân nước ngoài, vốn là nạn nhân của hoạt động buôn người hoặc bị cưỡng ép, để tiến hành hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Liên Hợp Quốc hồi tháng 4 cảnh báo các băng đảng tội phạm Trung Quốc và Đông Nam Á đang thu về hàng chục tỷ USD mỗi năm thông qua các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Cơ quan này ước tính có hàng trăm nghìn người đang làm việc trong những cơ sở như vậy trên toàn cầu.

Hồng Hạnh (Theo Khmer Times)