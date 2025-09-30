Campuchia bắt 24 người nước ngoài khi truy quét trung tâm lừa đảo

Cảnh sát Campuchia đã bắt 24 công dân nước ngoài đến từ ba quốc gia, trong cuộc đột kích các trung tâm lừa đảo.

Lực lượng chuyên trách của Cảnh sát Quốc gia Campuchia ngày 29/9 kiểm tra ba địa điểm bị nghi ngờ liên quan lừa đảo bằng công nghệ. Cuộc truy quét diễn ra sau ba tháng cơ quan chức năng tìm hiểu, điều tra, theo dõi những địa điểm này.

Cảnh sát đã bắt 24 công dân nước ngoài, đến từ ba quốc gia, đang cư trú và làm việc ở những trung tâm nói trên. Họ cũng tịch thu các tang vật như máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động và thẻ SIM nước ngoài.

Hiện cảnh sát chưa công bố địa điểm chính xác của cuộc đột kích cũng như quốc tịch của người bị bắt. Họ sẽ thẩm vấn những công dân nước ngoài này để xác định chủ mưu.

Những công dân nước ngoài bị bắt trong cuộc truy quét của cảnh sát Campuchia ngày 29/9. Ảnh: Khmer Times

Giới chức Campuchia hồi tháng 6 mở chiến dịch truy quét các trung tâm lừa đảo trực tuyến trên toàn quốc, bắt 2.270 nghi phạm, đa số là công dân Trung Quốc và Indonesia. Số còn lại đến từ nhiều nước châu Á, trong đó có một số người Việt Nam.

Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra hồi tháng 7 khẳng định chiến dịch truy quét "chắc chắn sẽ tiếp tục, với nhiệm vụ xóa bỏ mọi hoạt động tội phạm mạng, bất kể địa điểm hay tổ chức liên quan".

Theo Liên Hợp Quốc, hàng trăm nghìn người đã bị các băng nhóm tội phạm buôn bán và phải làm việc tại những trung tâm lừa đảo trực tuyến hoạt động bất hợp pháp trên khắp Đông Nam Á. Báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2023 ước tính các mạng lưới lừa đảo này mang về nguồn lợi nhuận phi pháp trị giá hàng tỷ USD mỗi năm.

Huyền Lê (Theo Khmer Times, AKB)