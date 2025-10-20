Campuchia bắt 10 người Hàn với cáo buộc lừa đảo trực tuyến

Giới chức Campuchia bắt 10 công dân Hàn Quốc khi tăng cường trấn áp hoạt động lừa đảo trực tuyến, đồng thời giải cứu hai người.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun ngày 20/10 cho biết 10 người mang quốc tịch nước này bị cảnh sát Campuchia bắt trong chiến dịch trấn áp hang ổ lừa đảo trực tuyến hôm 16/10. Hai công dân Hàn Quốc nữa được xác định là nạn nhân của băng đảng lừa đảo và đã được giải cứu. 12 người trên dự kiến được đưa về Hàn Quốc trong tuần này

Công dân Hàn Quốc bị trục xuất về tới sân bay Incheon ngày 18/10. Ảnh: AFP

Theo ông Cho, Seoul cũng đang truy vết 80 công dân mất tích ở Campuchia. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang lên kế hoạch tuyển thêm 40 nhân viên lãnh sự và triển khai hệ thống cảnh báo sớm tại khu vực Đông Nam Á để hỗ trợ tốt hơn cho công dân Hàn Quốc đang cần hỗ trợ khẩn cấp.

"Hệ thống cảnh báo sớm do Cục Lãnh sự điều hành nhằm mở rộng hoạt động giám sát 24/24 của trung tâm ở nước ngoài, tập trung vào vấn nạn lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á", ông Cho nói.

Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc hôm nay thông báo đang xin lệnh bắt 59 người trong số 64 công dân bị Campuchia trục xuất về nước cuối tuần qua, với cáo buộc tham gia các hoạt động lừa đảo qua mạng.

Dư luận Hàn Quốc đầu tháng này bày tỏ phẫn nộ sau khi một sinh viên 22 tuổi bị băng đảng lừa đảo bắt cóc, tra tấn đến chết ở Campuchia. Seoul ước tính khoảng 1.000 người Hàn Quốc nằm trong số 200.000 người đang làm việc trong các đường dây lừa đảo tại Campuchia.

