Cameron Diaz lười dưỡng da

Minh tinh Cameron Diaz cho biết không rửa mặt, hiếm khi sử dụng sản phẩm làm đẹp trong tám năm qua.

Theo Daily Mail, diễn viên Charlie's Angels nói trên chương trình podcast của BBC hôm 8/3: "Tám năm qua, tôi sống như một con thú hoang. Tôi không còn quan tâm nhiều đến vẻ ngoài. Đó là điều cuối cùng tôi nghĩ đến mỗi ngày. Nói theo đúng nghĩa đen, tôi dường như không bao giờ rửa mặt. Tôi có hàng tỷ sản phẩm làm đẹp đóng bụi trên kệ ở nhà".

Cameron Diaz trên chương trình podcast của đài BBC hôm 8/3. Ảnh: World of Wonder

Người đẹp cho biết ưu tiên của cô ở tuổi ngũ tuần là sức khỏe. Diaz hài lòng với việc già đi một cách tự nhiên và không sợ những nếp nhăn. "Đôi khi, khoảng hai lần một tháng, tôi tự nói với bản thân phải bôi thứ này thứ kia lên mặt. Tôi đang ở giai đoạn muốn dành năng lượng cho việc đó", diễn viên nói thêm.

Diaz cho rằng bản thân là nạn nhân điển hình của các định kiến về việc nữ giới phải làm đẹp. Nghề diễn viên khiến cô luôn cảm thấy phải "chạy đua" để trở nên đẹp như hình ảnh quảng cáo. Minh tinh ví sự cám dỗ của Hollywood giống "một cái bẫy" và cô đã thoát được từ khi cưới nhạc công Benji Madden năm 2015.

Sau khi lập gia đình, Diaz từ chối hàng loạt lời mời đóng phim, có thể mang về cho cô khoảng 100 triệu USD. Gia đình diễn viên chuyển đến sống trong căn biệt thự 14,7 triệu USD tại Beverly Hills (Mỹ) và tận hưởng cuộc sống yên bình, rời xa ồn ào. Cô dành thời gian chăm sóc chồng con, viết sách và điều hành thương hiệu đồ uống riêng.

Cameron Diaz, sinh năm 1972, tham gia bộ phim đầu tiên - The Mask - năm 1994 và lập tức gây chú ý. Cô sau đó nổi tiếng với loạt phim Charlie's Angles và thường tham gia những tác phẩm tình cảm, hài như My Best Friend's Wedding (1997), There's Something About Mary (1998)...

Cảnh hành động trong bản cũ Charlie's Angels Trích đoạn "Charlie's Angles". Video: Sony

Phương Mai (theo Daily Mail)