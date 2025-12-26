Camera truy vết kẻ cạy cửa trộm tài sản tiền tỷ

Đồng ThápTừ hình ảnh camera an ninh trên các tuyến đường, cảnh sát lần ra nơi ẩn náu của Đỗ Đình Mai - nghi phạm bẻ song sắt nhà dân lấy trộm vàng, tiền trị giá một tỷ đồng.

Ngày 26/12, Mai, quê TP HCM, bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tạm giữ để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Nghi phạm có 2 tiền án trộm cắp, mới ra tù vào năm ngoái. Gần đây, ông ta đến thuê trọ tại xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Đỗ Đình Mai cùng tang vật. Ảnh: Phước Thanh

Ba hôm trước, Mai chạy xe máy hơn 80 km mang theo kềm, mỏ lết cùng dụng cụ mở khóa đến phường Hồng Ngự để khảo sát các căn nhà khu vực chợ.

Khoảng 2h sáng 24/12, Mai tiếp cận căn nhà ở khóm 4 , dùng mỏ lết bẻ thanh sắt song cửa sổ đột nhập vào trong lấy nhiều xấp tiền 500.000 đồng cùng vàng miếng, nhẫn, vòng nữ trang tổng trị giá khoảng một tỷ đồng rồi tẩu thoát.

Tang vật vụ trộm. Ảnh: Phước Thanh

Sau khi nhận tin báo mất trộm từ người dân, cảnh sát đã trích xuất camera an ninh khu vực và trên đường, xác định được nghi phạm nên truy vết.

Đến 15h hôm sau, các trinh sát hình sự phối hợp với công an các xã, phường tỉnh An Giang bắt giữ Mai tại phòng trọ ở xã Thoại Sơn khi ông ta chưa kịp tiêu thụ số tài sản trộm được.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm xe máy cùng 613 triệu đồng, nhiều nữ trang vàng.

Phước Thanh