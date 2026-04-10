Camera trên Xiaomi 17 Ultra: Chất ảnh Leica tạo khác biệt

Trong loạt điện thoại cao cấp mở bán tại Việt Nam bốn tháng đầu năm, Xiaomi 17 Ultra là phiên bản có thông số kỹ thuật camera tốt nhất, vượt trội so với iPhone 17 Pro Max và Galaxy S26 Ultra. Đối thủ trực tiếp về khả năng chụp ảnh của máy dự kiến là Oppo Find X9 Ultra và Vivo X300 Ultra, nhiều khả năng được bán tại Việt Nam trong tháng 5.

Điện thoại cao cấp của Xiaomi sở hữu cảm biến chính có kích thước lớn nhất trên smartphone là Light Fusion 1050L cỡ một inch, độ phân giải 50 megapixel, f/1.7, chống rung quang học OIS, dải tương phản động 14 EV bên cạnh hai camera phụ cũng có thông số tốt là góc siêu rộng tiêu cự 14 mm, độ phân giải 40 megapixel cỡ 1/2,76 inch và đặc biệt là ống tele độ phân giải 200 megapixel, tiêu cự 75-100 mm, kích thước 1/1,4 inch.

Hệ thống tele của Xiaomi 17 Ultra cũng đạt chứng nhận APO của Leica, cấu trúc 3G + 5P dạng thấu kính nổi (floating lens) và hỗ trợ chụp macro tele ở khoảng cách 30 cm.