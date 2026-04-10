Camera trên Xiaomi 17 Ultra: Chất ảnh Leica tạo khác biệt

Trong loạt điện thoại cao cấp mở bán tại Việt Nam bốn tháng đầu năm, Xiaomi 17 Ultra là phiên bản có thông số kỹ thuật camera tốt nhất, vượt trội so với iPhone 17 Pro Max và Galaxy S26 Ultra. Đối thủ trực tiếp về khả năng chụp ảnh của máy dự kiến là Oppo Find X9 Ultra và Vivo X300 Ultra, nhiều khả năng được bán tại Việt Nam trong tháng 5.
Điện thoại cao cấp của Xiaomi sở hữu cảm biến chính có kích thước lớn nhất trên smartphone là Light Fusion 1050L cỡ một inch, độ phân giải 50 megapixel, f/1.7, chống rung quang học OIS, dải tương phản động 14 EV bên cạnh hai camera phụ cũng có thông số tốt là góc siêu rộng tiêu cự 14 mm, độ phân giải 40 megapixel cỡ 1/2,76 inch và đặc biệt là ống tele độ phân giải 200 megapixel, tiêu cự 75-100 mm, kích thước 1/1,4 inch.
Hệ thống tele của Xiaomi 17 Ultra cũng đạt chứng nhận APO của Leica, cấu trúc 3G + 5P dạng thấu kính nổi (floating lens) và hỗ trợ chụp macro tele ở khoảng cách 30 cm.
Cảm biến một inch trên độ phân giải 50 megapixel giúp kích thước điểm ảnh trên Xiaomi 17 Ultra lớn hàng đầu là 1,6 micromet, tương đương máy ảnh du lịch. Lợi thế về thông số giúp cảm biến thu được nhiều ánh sáng hơn, cải thiện khả năng chụp đêm, giảm nhiễu, tăng dải tương phản động HDR khi chụp ban ngày và đặc biệt độ chi tiết ảnh cao ngay cả ở môi trường có ánh sáng phức tạp.
Ảnh trên được chụp dưới điều kiện trời có nắng gắt, chênh lệch sáng tối nhiều ở các chi tiết nửa dưới khung hình. Tuy nhiên, nhờ dải tương phản tốt, máy vẫn giữ được chi tiết tốt, không bị cháy sáng. Ảnh: Ngọc Thành
Không chỉ độ chi tiết, việc đồng chế tác cùng hãng máy ảnh Đức nổi tiếng Leica giúp 17 Ultra có lợi thế về cách tái hiện màu sắc. Ảnh được chụp trong điều kiện thời tiết trời âm u, không có nắng nhưng vẫn tái hiện được màu sắc đẹp, đặc biệt là màu đỏ với chất khá riêng gần giống máy Leica.
Một bức ảnh khác ở điều kiện thời tiết tương tự, góc máy tiêu cự 24 mm mặc định của camera chính. Kích thước nhỏ gọn, cơ động và tiện dụng giúp những mẫu điện thoại chụp ảnh tốt như Xiaomi 17 Ultra được lòng các nhiếp ảnh gia chụp ảnh đường phố (Streetlife).
Cảm biến ảnh 200 megapixel trang bị cho camera tele năm nay cũng đem lại độ chi tiết ảnh rất tốt ở những bức hình zoom xa. Bức ảnh này được chụp ở điều kiện ánh sáng tốt, mức zoom tối đa tiêu cự 100 mm, tốc độ chụp nhanh không cần đến tripod.
Với điều kiện thời tiết kém hơn, trời âm u, khi zoom số, máy vẫn cho ra bức hình khá ổn. Nhiều chi tiết được bổ sung bằng AI giúp đẹp hơn thay vì chỉ qua thông tin nhận được từ cảm biến đơn thuần. Các ảnh chụp với mức zoom xa có AI thường mất thêm thời gian để xử lý, người dùng khi chụp xong cần khoảng 1-2 giây để có kết quả cuối cùng.
Xiaomi 17 Ultra nâng cấp lớn nhất ở khả năng chụp tối nhờ cảm biến cải tiến, dải tương phản động 14 EV. Với chỉ ánh đèn từ bóng LED công suất nhỏ ở phía trước, ảnh vẫn cho độ sắc nét. Tuy nhiên, ảnh chụp từ máy Xiaomi thường có xu hướng đẩy tương phản lên một chút so với thông thường, tạo điểm nhấn cho chủ thể cũng như tách biệt vùng sáng, tối, làm nổi bật màu sắc.
Một bức ảnh khác được chụp ở điều kiện thiếu sáng vẫn rõ chi tiết và không bị bệt màu.
Với camera tele, góc máy sẽ tạo sự tập trung hơn, nhấn mạnh vào chủ thế cũng như bớt "rác" ở khung nền phía sau. Việc điều khiển điểm phơi sáng, lấy nét nhanh trên 17 Ultra giúp người dùng dễ dàng kiểm soát ánh sáng trong ảnh.
Giữ tốc độ chụp cao để có thể bắt "đông cứng" chuyển động nhưng việc sở hữu cảm biến lớn thu được nhiều ánh sáng cho phép máy không đẩy ISO lên quá cao, giữ lại nhiều chi tiết cho ảnh và ít xuất hiện nhiễu (noise). Ảnh: Ngọc Thành
Tuấn Hưng - Quang Đồng