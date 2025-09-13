Camera trên cao tốc phát hiện 350 tài xế không thắt dây an toàn

Qua truy xuất hơn 2.000 bức ảnh được chụp từ một camera giám sát trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, CSGT phát hiện 350 tài xế không thắt dây an toàn.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an), con số này được ghi nhận trong 12 ngày (1-12/9) từ camera đặt tại km20 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Tài xế lái xe kinh doanh vận tải vi phạm nhiều nhất với 238 trường hợp. Hiện còn hơn 50.000 hình ảnh được rà soát từ camera trên chưa được phân tích nên số vi phạm có thể còn lớn hơn.

Những phương tiện vi phạm sẽ được gửi thông báo tới chủ xe. Cục CSGT cho biết sẽ tiếp tục rà soát hệ thống giám sát trên các cao tốc để phát hiện, xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có không thắt dây đai an toàn.

Một tài xế lái xe tải không thắt dây an toàn được camera phát hiện. Ảnh: Cục CSGT

Hiện Cục cũng huấn luyện hệ thống AI nhận diện và ghi nhận vi phạm về thắt dây đai an toàn của lái xe và người ngồi trên ôtô. Việc thắt dây đai an toàn đối với người lái xe và người được chở trên ôtô tại những chỗ có trang bị dây đai an toàn khi tham gia giao thông đường bộ đã được quy định tại Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Theo quy định, hành vi không thắt dây đai an toàn và chở người trên xe ôtô không thắt dây đai an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy sẽ bị xử phạt từ 800.000 đến 1.000.000 đồng.

Việt An