Camera trên bộ ba Galaxy S26 có gì mới?

Samsung nâng cấp mạnh cho camera trên thế hệ Galaxy S26, tập trung vào AI và phần mềm, trong đó lần đầu tích hợp tính năng khóa đường chân trời.

So với Galaxy S25, Samsung không thực hiện nhiều nâng cấp lớn về phần cứng cho máy ảnh của Galaxy S26. Trong đó, S26 và S26 Plus gần như giữ nguyên cấu hình camera từ thế hệ trước với độ phân giải camera chính 50 megapixel, góc siêu rộng 12 megapixel và ống tele 10 megapixel. Còn S26 Ultra tiếp tục dùng camera chính 200 megapixel, siêu rộng và tele (tiềm vọng) 50 "chấm", cùng một ống tele khác 10 megapixel.

Tuy nhiên, Samsung năm nay tập trung mạnh vào thuật toán trí tuệ nhân tạo xử lý ảnh cho Galaxy AI, gồm chỉnh sửa ảnh, tăng HDR hay chụp đêm (Nightography) cũng như tinh chỉnh giúp cảm biến thu nhiều ánh sáng hơn, mang lại hình ảnh và video rõ nét hơn. Theo Amateur Photographer, thế hệ Galaxy S26 có thể trở thành "ông vua mới của nhiếp ảnh đêm", đặc biệt với mẫu Galaxy S26 Ultra.

Giao diện chụp ảnh của Samsung Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Huy Đức

Công nghệ Proscaler

Dù không thay đổi nhiều về thông số so với Galaxy S25, bộ ba smartphone mới được trang bị ProScaler. Đây là công nghệ nâng cấp hình ảnh bằng AI do Samsung phát triển, cải thiện khả năng phóng to hình ảnh, giúp ảnh và video hiển thị rõ nét bằng thuật toán, đồng thời làm mịn các đường vân.

Theo nhà sản xuất, ProScaler kết hợp với công nghệ hình ảnh kỹ thuật số tự nhiên dành cho thiết bị di động (mDNIe) sẽ giúp xử lý hình ảnh với độ chính xác gấp bốn lần so với thế hệ trước, từ đó ảnh và video có màu sắc chân thực. Cộng với sức mạnh phần cứng của chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và bộ xử lý tín hiệu hình ảnh chuyên dụng ISP, tốc độ được thực hiện nhanh với độ chính xác cao hơn.

Chụp thiếu sáng Nightography

Nightography, hay "Mắt thần bóng đêm", được Samsung giới thiệu từ năm 2022. Trên thế hệ S26, công nghệ chụp ảnh thiếu sáng này kết hợp phần cứng camera khẩu độ lớn và xử lý ảnh bằng AI để cải thiện chất lượng ảnh và video ban đêm.

Chẳng hạn, trên S26 Ultra, Nightography kết hợp ống kính chính 200 megapixel khẩu độ f/1.4 giúp cảm biến thu được nhiều ánh sáng hơn, từ đó tăng độ sáng và chi tiết khi chụp trong môi trường tối. Theo tài liệu kỹ thuật của Samsung, khẩu độ lớn cho phép cảm biến nhận nhiều ánh sáng hơn khoảng 47% so với thế hệ trước, giảm nhiễu và giữ lại nhiều chi tiết hơn trong ảnh đêm.

Nightography cũng dựa vào xử lý đa khung hình bằng AI, ghép nhiều ảnh chụp liên tiếp thành một bức ảnh duy nhất để tối ưu hóa màu sắc, độ nét và dải tương phản, giúp ảnh ban đêm trở nên sáng và rõ hơn mà không cần dùng đèn flash.

Ngoài chụp ảnh, Samsung cải thiện Nightography Video, cho phép ghi hình thiếu sáng ổn định, ít nhiễu, nhắm tới các tình huống như quay sự kiện, buổi hòa nhạc hoặc khung cảnh thành phố về đêm.

Ảnh chụp đêm bằng Galaxy S26 Ultra.

Khóa đường chân trời Horizontal Lock

Samsung lần đầu đưa tính năng khóa đường chân trời Horizontal Lock lên S26, giúp khung hình khi quay video luôn thẳng, kể cả khi điện thoại xoay tròn 360 độ, tương tự camera hành động (action-cam).

Công nghệ này hoạt động như một gimbal kỹ thuật số tích hợp, sử dụng dữ liệu từ cảm biến con quay hồi chuyển và gia tốc kế xử lý hình ảnh thời gian thực, đảm bảo khung hình giữ đúng phương ngang, được đánh giá hữu dụng trong các cảnh quay hành động mạnh, thể thao mạo hiểm, thường được trang bị trên các mẫu camera hành động.

Horizontal Lock kết hợp tính năng Super Steady với tùy chọn khóa ngang sẽ giúp tăng độ ổn định, khung hình nhất quán khi quay, ngay cả khi di chuyển trên địa hình gồ ghề hoặc thực hiện hoạt động nhanh.

Camera trên bộ ba Galaxy S26 có gì mới? Tính năng khóa đường chân trời Horizontal Lock.

Cải tiến máy ảnh selfie

Dù độ phân giải giữ nguyên 12 megapixel, bộ ba S26 được nâng cấp khả năng tinh chỉnh AI ISP và cải tiến công nghệ Object Aware Engine.

Trong đó, AI ISP là bộ xử lý hình ảnh AI đóng vai trò trung tâm trong việc cải thiện chất lượng ảnh và video. Thay vì chỉ xử lý tín hiệu từ cảm biến theo thuật toán truyền thống, AI ISP sử dụng mô hình học máy để nhận diện cảnh, phân tích vật thể và tối ưu từng vùng của ảnh theo thời gian thực. Nhờ đó, hệ thống có thể tự động điều chỉnh màu sắc, độ sáng, dải tương phản và độ chi tiết cho các thành phần khác nhau như bầu trời, khuôn mặt hay nền cảnh.

Trên Galaxy S26, AI ISP hỗ trợ các kỹ thuật như ghép nhiều khung hình (multi-frame processing), giảm nhiễu và HDR nâng cao, giúp ảnh chụp sắc nét hơn, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng hoặc môi trường ánh sáng phức tạp. Nó cũng góp phần cải thiện khả năng quay video ổn định và xử lý hình ảnh thời gian thực cho Nightography hay Horizontal Lock.

Tương tự, Object Aware Engine là công cụ hỗ trợ camera nhận diện và "hiểu" các đối tượng trong khung hình theo thời gian thực, bằng cách dùng AI phân tích từng phần của ảnh, tự động điều chỉnh độ sáng, màu sắc, độ nét và dải tương phản cho từng vùng riêng biệt, giúp cải thiện đáng kể chất lượng ảnh trong tình huống phức tạp như ngược sáng, chụp chân dung hoặc cảnh nhiều nguồn sáng, hay tối ưu cảnh quay video.

Nâng cấp khác

Trên Galaxy S26 Ultra, người dùng có thể chụp ảnh với độ phân giải 200 "chấm" tốt hơn nhờ khả năng xử lý HDR đa khung hình. Samsung cho biết các bức ảnh 200 megapixel trên smartphone thế hệ mới đã rõ nét, chi tiết hơn và có dải tương phản rộng hơn so với ảnh chụp bằng Galaxy S25 Ultra và các thế hệ trước đó.

Ngoài ra, S26 Ultra là smartphone đầu tiên hỗ trợ codec video chuyên nghiệp nâng cao APV - định dạng cho phép các thiết bị quay video HDR gần như không mất dữ liệu ở độ phân giải lên đến 8K và tốc độ 30 khung hình/giây.

Ngoài ra, Galaxy S26 series cũng cung cấp khẩu độ ảo (Virtual Aperture) trong chế độ chân dung. Khi người dùng điều chỉnh, phần mềm máy ảnh sẽ mô phỏng độ sâu trường ảnh và các đặc điểm hình ảnh khác dựa trên giá trị khẩu độ đã chọn.

Bộ ba Galaxy S26 ra mắt ngày 25/2 tại San Francisco (1h ngày 26/2 giờ Hà Nội). Sản phẩm không có nhiều thay đổi về ngoại hình so với thế hệ trước, nhưng được đẩy mạnh các tính năng về Agentic AI và kéo theo sự bổ sung về sức mạnh, cấu hình. Trong đó, bộ đôi Galaxy S26 và S26+ được trang bị chip Exynos 2600 được sản xuất trên tiến trình 2 nm đầu tiên thế giới. Galaxy S26 Ultra sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 5, được trang bị tính năng chống nhìn trộm chủ động.

Tại Việt Nam, Samsung hiện cho phép người dùng đặt hàng Galaxy S26 từ 26/2 đến 5/3, dự kiến được giao từ ngày 6/3. Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra phiên bản bộ nhớ 256 GB có giá lần lượt 25,99 triệu đồng, 29,99 triệu đồng và 36,99 triệu đồng. Người dùng cần chi thêm 6 triệu đồng để nâng lên phiên bản bộ nhớ 512 GB. Các mẫu máy này đều có RAM 12 GB. Riêng mẫu máy cao cấp nhất là Galaxy S26 Ultra phiên bản RAM 16 GB và bộ nhớ 1 TB có giá 51,99 triệu đồng.

Bảo Lâm tổng hợp