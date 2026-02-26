Smartphone đầu tiên dùng chip 2 nm

Galaxy S26 và S26+ vừa được Samsung công bố trong sự kiện Unpacked ngày 25/2 tại San Francisco (1h ngày 26/2 giờ Hà Nội). Máy vẫn giữ thiết kế phẳng với bốn góc bo tròn quen thuộc. Điểm khác biệt là các ống kính được đặt trong đảo camera thay vì nằm tách biệt.
Vật liệu chế tạo khung sườn là hợp kim nhôm armor aluminum cải tiến. Năm nay, Samsung thống nhất màu sắc của cả ba phiên bản thuộc thế hệ Galaxy S26 là đen, trắng, tím và xanh, còn hai màu đặc biệt là vàng hồng và bạc chỉ được bán trên website của hãng.
Tổng thể cả hai mẫu máy đều gọn gàng, mang đến cảm giác chắn chắn khi cầm nắm, sử dụng.
Năm nay, Samsung cũng quay trở lại sử dụng chip Exynos do hãng thiết kế trên hai mẫu máy này. Tại buổi ra mắt, Samsung khẳng định Exynos 2600 là chip xử lý đầu tiên trên thế giới được sản xuất theo tiến trình 2 nm. Hãng cho biết chip này mạnh hơn 40% so với Snapdragon 8 Elite trên thế hệ trước về NPU, 29% về GPU và 7% về CPU. Năm nay, Galaxy S26 và S26+ chỉ có hai phiên bản bộ nhớ trong là 256 GB và 512 GB đi kèm RAM 12 GB.
Galaxy S26+ (trái) vẫn dùng màn hình 6,7 inch độ phân giải QHD+, còn S26 tăng kích thước lên 6,3 inch, độ phân giải Full HD+. Cả hai dùng tấm nền Dynamic AMOLED 2x và tần số quét tự động thay đổi từ 1 đến 120 Hz. Samsung trang bị thêm bộ xử lý mới giúp tăng độ nét hình ảnh chiếu trên màn hình với tính năng ProScler và tái tạo màu sắc chính xác hơn gấp bốn lần thế hệ trước. Tuy nhiên bộ đôi máy không có tính năng chống nhìn trộm như sản phẩm cao cấp nhất là S26 Ultra.
S26 nhờ kích thước lớn hơn nên dung lượng pin tăng lên 4.300 mAh và sạc 25 W, trong khi S26+ vẫn là 4.900 mAh và sạc nhanh 45 W.
Khác biệt về kích thước màn hình nhưng camera của S26 và S26+ giống nhau. Cả hai có ống kính chính 50 megapixel, siêu rộng 12 megapixel và tele 10 megapixel với khả năng zoom quang 3x. Cảm biến chính cũng cho khả năng zoom số 2x, với chất lượng được khẳng định "tương đương zoom quang học".
Trên dòng Galaxy S26 với OneUI 8.5, ngoài Galaxy AI thông minh, hiểu ngôn ngữ tự nhiên và hỗ trợ tiếng Việt tốt hơn, Samsung cũng nâng cấp trợ lý ảo Bixby và có thêm tùy chọn AI của Perplexity bên cạnh Gemini. Người dùng có thể truy cập Perplexity bằng cách ra lệnh "Hey Plex".
Phiên bản bộ nhớ 256 và 512 GB của Galaxy S26 có giá lần lượt 899 USD và 1.099 USD, trong khi Galaxy S26+ là 1.099 USD và 1.299 USD.
