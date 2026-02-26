Smartphone đầu tiên dùng chip 2 nm

Galaxy S26 và S26+ vừa được Samsung công bố trong sự kiện Unpacked ngày 25/2 tại San Francisco (1h ngày 26/2 giờ Hà Nội). Máy vẫn giữ thiết kế phẳng với bốn góc bo tròn quen thuộc. Điểm khác biệt là các ống kính được đặt trong đảo camera thay vì nằm tách biệt.

Vật liệu chế tạo khung sườn là hợp kim nhôm armor aluminum cải tiến. Năm nay, Samsung thống nhất màu sắc của cả ba phiên bản thuộc thế hệ Galaxy S26 là đen, trắng, tím và xanh, còn hai màu đặc biệt là vàng hồng và bạc chỉ được bán trên website của hãng.