MỹNghiên cứu ấu trùng 3 loài muỗi, nhóm chuyên gia ghi hình những kỹ thuật săn mồi ấn tượng như uốn cong cơ thể hay đẩy đầu về phía trước.

Camera tốc độ cao hé lộ cách ấu trùng muỗi săn mồi Kỹ thuật săn mồi của ấu trùng muỗi Sabethes cyaneus. Video: IFL Science

Tiến sĩ Robert Hancock, nhà sinh vật học tại Đại học Bang Metropolitan Denver, cùng các đồng nghiệp sử dụng phương pháp quay phim hiển vi tốc độ cao để nghiên cứu kỹ thuật săn mồi của ấu trùng ba loài muỗi, IFL Science hôm 14/10 đưa tin.

Muỗi săn mồi thuộc họ Cilicidae rất phổ biến trong thế giới côn trùng. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu trước đây đều thiếu thiết bị để nghiên cứu sâu hơn về cơ chế bắt mồi của ba loài muỗi trong nghiên cứu của Hancock. Nghiên cứu mới xuất bản trên tạp chí Annals of the Entomological Society of America.

Hành vi săn mồi của hai loài muỗi Toxorhynchites amboinensis và Psorophora ciliata có ba điểm giống nhau. Đầu tiên là sự tích tụ áp suất cầm máu trong bụng nhằm đẩy đầu về phía con mồi. Điểm thứ hai liên quan đến việc mở LPB - bộ phận chuyên dụng ở miệng của ấu trùng muỗi. Điểm thứ ba là mở rộng hàm với những chiếc răng sắc nhọn, càng rộng càng tốt, sẵn sàng tung ra nhát cắn chết chóc.

Trong khi đó, loài Sabethes cyaneus có kỹ thuật bắt mồi hoàn toàn khác. Khi tấn công, chúng sử dụng ống siphon (ống thường dùng để thở) và tư thế uốn cong để tóm mục tiêu và kéo về phía miệng. Sau đó, chúng dùng hàm xé mồi và đánh chén, dù không phải lúc nào con mồi cũng bị ăn hết. Nhóm nghiên cứu cũng tiến hành thí nghiệm để xem loài này có hành vi ăn thịt đồng loại hay không, nhưng nhận thấy tất cả ấu trùng cùng loài vẫn sống.

Camera tốc độ cao hé lộ cách ấu trùng muỗi săn mồi Kỹ thuật săn mồi của ấu trùng muỗi Psorophora ciliata. Video: IFL Science

Cả Toxorhynchites amboinensis và Psorophora ciliata đều không dựa vào kỹ thuật săn mồi ống siphon. Thay vào đó, chúng đẩy đầu về phía con mồi sau khi co lại ít nhất một đoạn bụng. Thao tác này được kết hợp với việc nhanh chóng mở cả hàm và LPB. Dù Toxorhynchites amboinensis và Psorophora ciliata chỉ có họ xa, chúng tiến hóa các phương pháp bắt mồi rất giống nhau. Trước đây, giới khoa học chưa từng quan sát được sự hình thành "giỏ bắt mồi" với LPB của Toxorhynchites amboinensis. Ngoài ra, kỹ thuật săn mồi bằng cách đẩy đầu về phía trước cũng chưa từng được mô tả chi tiết.

Dù kỹ thuật săn bắt trông kém ấn tượng hơn, Sabethes cyaneus có thể bắt những con mồi ở xa hơn nhờ phương pháp uốn cong cơ thể. Dù loài vật này có khả năng tiêu diệt các ấu trùng muỗi khác, nhóm nghiên cứu đánh giá việc ăn chúng là "kỳ lạ và kém hiệu quả". Do đó, họ cho rằng Sabethes cyaneus chỉ giết những ấu trùng này để giảm bớt sự cạnh tranh thay vì để ăn thịt.

Thu Thảo (Theo IFL Science)