Camera 'tố giác' nam công nhân dâm ô đồng nghiệp 16 tuổi

Đồng NaiTrong lúc làm việc trong nhà xưởng, thấy thiếu nữ 16 tuổi một mình, nam công nhân 34 tuổi sàm sỡ, dâm ô nhưng bị camera an ninh ghi lại.

Ngày 31/1, Công an xã Long Thành tạm giữ nam công nhân 34 tuổi, quê Tây Ninh, để điều tra hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Nam công nhân bị tạm giữ. Ảnh: Thái Hà

Theo điều tra, nghi can và nạn nhân cùng làm việc tại một công ty trong KCN Lộc An - Bình Sơn, xã Long Thành. Tối 26/1, phát hiện thiếu nữ ở một mình trong khu vực nhà vệ sinh, người này tiếp cận, có hành vi sờ soạng, dâm ô.

Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại. Nạn nhân sau đó trình báo cơ quan chức năng.

Camera an ninh ghi nhận hành vi khiếm nhã của nam công nhân.

Làm việc với công an, nghi can thừa nhận hành vi vi phạm. Công an xã Long Thành đang củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định.

Từ vụ việc, Công an Đồng Nai khuyến cáo doanh nghiệp, gia đình và cộng đồng tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi xâm hại trẻ em.

Phước Tuấn