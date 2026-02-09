Camera nhiệt giúp cảng biển phòng ngừa sự cố ra sao

Công nghệ camera nhiệt giúp nâng cao an ninh, an toàn cho cảng và khu neo đậu, đặc biệt trong bối cảnh các rủi ro về khủng bố, buôn lậu và thời tiết cực đoan gia tăng.

Năm 2025 ghi nhận nhiều sự cố liên quan đến an ninh hàng hải, cho thấy hoạt động tại cảng ngày càng sôi động nhưng cũng đối mặt với thách thức mới. Khi quy mô cơ sở hạ tầng mở rộng, việc duy trì khả năng quan sát liên tục trở thành bài toán lớn, nhất là trong điều kiện thời tiết xấu, mật độ phương tiện cao và hoạt động 24/7.

Trong bối cảnh đó, nhiều nhà quản lý cảng ưu tiên các giải pháp giúp lực lượng an ninh giám sát chủ động, giảm thiểu rủi ro. Camera nhiệt được đánh giá là một phần quan trọng trong chiến lược này nhờ khả năng cải thiện tầm nhìn và phát hiện mối đe dọa sớm.

Công nghệ camera nhiệt giúp tăng cường an ninh, an toàn cho cảng và khu neo đậu. Ảnh: Seatrade Maritime News

Mở rộng khả năng quan sát

Cảng biển là một trong những khu vực rộng và nhộn nhịp nhất thế giới, với hàng nghìn lao động làm việc trong môi trường tiềm ẩn nhiều rủi ro. Camera nhiệt cho phép nhận diện người, phương tiện và vật thể trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc không có ánh sáng, nhờ dựa trên dấu hiệu nhiệt. Nhờ đó, lực lượng an ninh có thể giám sát toàn diện hơn và phát hiện sớm các hành vi xâm nhập, trộm cắp hay phá hoại, kể cả ở khu vực ngoài khơi.

Giải quyết thách thức an ninh đặc thù

Cảng biển phải đối mặt đồng thời với rủi ro nội tại, như lưu trữ vật liệu nguy hiểm không đúng quy cách, và mối đe dọa bên ngoài nhằm gây gián đoạn hoạt động. Tình trạng tấn công vào cơ sở hàng hải và các hoạt động phi pháp như buôn người, buôn lậu đang gia tăng, trong khi nhiều phương thức ngày càng tinh vi và khó phát hiện bằng camera thông thường.

Camera nhiệt, đặc biệt là loại tầm xa, có thể hỗ trợ nhận diện những nguy cơ khó thấy bằng hệ thống giám sát truyền thống, giúp tăng khả năng ứng phó chủ động với các tình huống an ninh phức tạp.

Giảm chi phí vận hành

Nhờ tiến bộ công nghệ và sản xuất quy mô lớn, chi phí camera nhiệt đã giảm so với trước đây. Dù vẫn cao hơn camera thường, thiết bị này giúp doanh nghiệp giảm thiệt hại từ các sự cố an ninh, mang lại hiệu quả đầu tư dài hạn.

Ngoài ra, do không phụ thuộc ánh sáng để hoạt động, camera nhiệt giúp hạn chế nhu cầu bật hệ thống chiếu sáng ban đêm tại những khu vực ít hoạt động, qua đó tiết kiệm chi phí điện năng.

Duy trì tầm nhìn trong thời tiết cực đoan

Nhiều cảng lớn trên thế giới thường xuyên chịu ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt. Trong khi hoạt động cảng có vai trò then chốt với chuỗi cung ứng, việc gián đoạn có thể gây tác động lớn. Camera nhiệt hỗ trợ duy trì hình ảnh rõ ràng khi mưa lớn, sương mù hoặc khói bụi - những điều kiện khiến camera thường suy giảm hiệu quả.

Dễ tích hợp với hệ thống sẵn có

Phần lớn camera nhiệt hiện đại có thể tích hợp với hệ thống an ninh hiện hữu, giúp giảm chi phí lắp đặt và thời gian triển khai. Nhiều thiết bị còn cung cấp dữ liệu dạng "bản đồ nhiệt" để phân tích liên tục, hỗ trợ nhà quản lý điều chỉnh và nâng cấp hệ thống an ninh phù hợp với rủi ro mới.

Thế Đan (theo Seatrade Maritime News)