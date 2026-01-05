Camera gọi video kết nối thành viên gia đình của Ezviz

Các dòng camera tích hợp màn hình và gọi video hai chiều của Ezviz giúp người sử dụng quan sát ngôi nhà, đồng thời kết nối các thành viên trong gia đình.

Trong nhiều năm, camera gia đình chủ yếu được xem như thiết bị an ninh để ghi hình, giám sát và cảnh báo từ xa. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi trong cấu trúc gia đình và nhịp sống hiện đại, vai trò của camera đã dịch chuyển từ "quan sát" sang "tương tác", trở thành cầu nối giao tiếp giữa các thành viên.

Với gia đình có người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ ở nhà một mình, nhu cầu không chỉ là biết "nhà có an toàn hay không" mà còn là biết người thân đang làm gì, có ổn không. Điện thoại đôi khi chưa đủ trực quan, còn video call bằng smartphone đôi lúc không thuận tiện.

Các dòng camera gọi video ra đời để lấp khoảng trống này, luôn sẵn sàng kết nối và cho phép giao tiếp chỉ bằng một thao tác đơn giản.

Trong nhóm sản phẩm này, camera Ezviz S10 là ví dụ tiêu biểu. Thay vì chỉ truyền hình ảnh về điện thoại, S10 được trang bị màn hình cảm ứng 4 inch, cho phép người ở nhà chủ động gọi video đến người thân chỉ bằng một chạm.

Thiết kế này đặc biệt phù hợp với người lớn tuổi và trẻ nhỏ - những đối tượng không quen thao tác trên smartphone. Khi có nhu cầu trò chuyện, họ không cần tìm điện thoại hay mở ứng dụng, mà có thể tương tác trực tiếp qua camera.

Camera Ezviz S10 nổi bật với màn hình cảm ứng 4 inch, gọi video hai chiều chỉ với một chạm. Ảnh: Ezviz

Bên cạnh khả năng gọi video hai chiều, S10 còn tích hợp các tính năng thường thấy trên camera an ninh thế hệ mới như: nhận diện người bằng AI, theo dõi chuyển động thông minh, quan sát rõ trong điều kiện ánh sáng yếu, màn trập riêng tư vật lý để đảm bảo không gian cá nhân. Nhờ đó, thiết bị vừa đáp ứng nhu cầu giao tiếp, vừa giữ vai trò giám sát an toàn trong gia đình.

Trong khi S10 tập trung vào tương tác trực tiếp, Ezviz C6N G1 giám sát linh hoạt cho phòng khách hoặc phòng trẻ em. Thiết bị hỗ trợ ghi hình độ phân giải cao, góc quay rộng gần 360 độ ngang và 85 độ dọc, có thể tuần tra theo lịch, phát hiện chuyển động hoặc tiếng ồn. C6N G1 cũng hỗ trợ đàm thoại hai chiều, nút gọi cảm ứng và chế độ riêng tư với khả năng tự xoay ống kính vào trong.

C6N G1 có tích hợp đàm thoại hai chiều, nút gọi cảm ứng, Wi-Fi 6 băng tần kép, giúp kết nối ổn định, không gián đoạn. Ảnh: Eziviz

Sự kết hợp giữa S10 và C6N G1 cho thấy hai cách tiếp cận khác nhau của camera gia đình: một thiết bị ưu tiên giao tiếp và cảm xúc, một thiết bị tập trung vào giám sát không gian. Cả hai cùng hướng đến mục tiêu chung: giúp các thành viên yên tâm và gần nhau hơn, dù không luôn hiện diện trực tiếp.

Văn Hà