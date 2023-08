Camera ghi hình nghi can sát hại bà chủ tiệm tóc

Đồng NaiTrích xuất toàn bộ camera an ninh xung quanh hiện trường chủ tiệm tóc bị giết, trinh sát phát hiện người đàn ông khả nghi từng nhiều lần đến tìm nạn nhân.

Nghi phạm Trần Hữu Sơn, 38 tuổi, đã thừa nhận sát hại người tình là chị Loan (37 tuổi, chủ tiệm tóc trên đường Bùi Văn Hòa, TP Biên Hòa), Công an Đồng Nai cho biết, ngày 7/8.

Tiệm của chị Loan nằm trên con đường huyết mạch, là khu vực sầm uất bậc nhất thành phố, có nhiều tiệm làm tóc phục vụ công nhân, kỹ sư, từ các khu công nghiệp xung quanh.

Chiều 5/8, bạn của chị Loan gọi điện nhiều lần nhưng không thể liên lạc nên đến tiệm tìm. Cửa không khóa, người này đi vào trong, hoảng hốt khi phát hiện chủ tiệm nằm chết dưới sàn nhà với nhiều vết đâm, máu vương khắp nơi, hiện trường có dấu hiệu bị lục lọi.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định nạn nhân tử vong nhiều giờ trước, tài sản bị mất. "Tuyến đường đông người qua lại, tiệm tóc lại thường xuyên có khách tới lui nên việc xác định hung thủ gặp nhiều khó khăn", điều tra viên cho biết.

Trần Hữu Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thái Hà

Trích xuất camera an ninh xung quanh khu vực, cơ quan điều tra phát hiện trong số những người khả nghi có gã đàn ông đeo khẩu trang đi vào tiệm tóc sáng cùng ngày. Thời điểm anh ta ra khỏi tiệm cũng phù hợp với khoảng thời gian nạn nhân tử vong. Một số người sống gần đó cho biết "rất giống người thời gian gần đây hay lui tới tiệm" của chị Loan.

Sau khi xác định được danh tính nghi can, các trinh sát ập vào phòng trọ tại phường Long Bình bắt Trần Hữu Sơn; thu giữ con dao nhọn bị gãy và một số tài sản của chị Loan.

Sơn khai có tình cảm với chị Loan 3 tháng trước, thỉnh thoảng cho tiền người yêu tiêu xài. Sáng hôm đó anh ta đi bộ tới tiệm tóc hỏi mượn 5 triệu đồng nhưng chị Loan tỏ vẻ khó chịu, nói "chỉ còn 2,2 triệu đồng, có lấy thì lấy".

Sơn cầm tiền đút vào túi quần, đi xuống bếp lấy dao rồi vòng lên hỏi: "Trong bóp có tiền sao không đưa? Mày thấy tao sa cơ rồi quen người khác phải không?". Sau khi lời qua tiếng lại, anh ta lấy dao đâm nạn nhân nhiều nhát, lục ví lấy thêm gần 3 triệu đồng rồi bỏ về phòng trọ. Sơn nạp tiền vào tài khoản để chơi game trực tuyến.

Cảnh sát đang làm rõ lời khai của Sơn, điều tra nghi phạm về tội Giết người và Cướp tài sản.

Hung khí Sơn gây án được tìm thấy trong phòng trọ. Ảnh: Thái Hà

Biểu dương thành tích phá án nhanh, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang (Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai) đã trao giấy khen đột xuất cho Công an TP Biên Hoà, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự công an tỉnh.

Phước Tuấn