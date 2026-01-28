Camera ghi cảnh nhóm trộm đột nhập trộm két có vàng

Đồng NaiCamera nhà dân ghi nhận nhóm trộm phá cửa đột nhập vào lấy két sắt có 2 lượng vàng cùng nhiều tài sản trị giá hơn 300 triệu đồng.

Ngày 28/1, Công an phường Bình Phước trích xuất các camera an ninh ở khu phố Suối Đá, truy tìm nhóm trộm.

Camera ghi lại cảnh nhóm trộm két sắt cất vàng Camera ghi lại cảnh nhóm trộm lấy két sắt và xe máy. Video: Camera an ninh

Camera an ninh nhà chị Hoàng Thị Thu Vân ở khu phố Suối Đá, phường Bình Phước ghi lại cảnh rạng sáng 18/1, 4 thanh niên đi trên hai xe máy đến trước cửa, mặc áo khoác, đeo khẩu trang kín mặt.

Hai người đứng ngoài cảnh giới, hai người còn lại phá cổng, cạy cửa đột nhập vào nhà. Khoảng 10 phút sau, nhóm này khiêng két sắt ra ngoài, dắt theo một xe máy SH của chủ nhà rồi tẩu thoát.

Sáng cùng ngày, chị Vân phát hiện mất tài sản, trình báo công an.

Trước đó, camera an ninh tại một số nhà dân khác trên địa bàn phường Bình Phước cũng ghi nhận nhóm trộm 4 người liên tiếp đột nhập, lấy đi nhiều xe máy.

Phước Tuấn