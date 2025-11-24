Camera ghi cảnh nam thanh niên cướp vàng, bỏ chạy

Đồng ThápNam thanh niên vào tiệm vàng ở xã Châu Thành lúc vắng khách hỏi mua dây chuyền, bất ngờ cầm vàng bỏ chạy ra ngoài lên xe tẩu thoát.

Khoảng 18h30 ngày 23/11, nam thanh niên đeo khẩu trang, đội nón bảo hiểm, mặc áo khoác, dừng xe trước tiệm vàng ở ấp Tân Phong. Anh ta vào hỏi mua dây chuyền.

Cướp Camera ghi cảnh nghi can cướp giật dây chuyền, bỏ chạy. Video: Camera tiệm vàng

Chủ tiệm lấy sợi dây 8 chỉ vàng (gần 130 triệu đồng) đưa cho khách xem. Nam thanh niên cầm lên xem trong vài giây, bất ngờ bỏ chạy ra ngoài, lên xe tẩu thoát. Chủ tiệm truy hô, đuổi theo trong bất lực.

Vụ việc diễn ra trong khoảng một phút, được camera an ninh ghi lại.

Công an tỉnh Đồng Tháp đang truy bắt nghi can, điều tra tội Cướp giật tài sản.

Nam An