Camera ghi cảnh bé gái bị dụ dỗ, bắt cóc

Tây NinhNguyễn Thị Huỳnh Lan, 54 tuổi, và đồng phạm đến nhà bạn làm ăn đòi nợ không được nên bắt cóc con gái 7 tuổi, bị camera an ninh ghi hình.

Ngày 21/5, Lan và Nguyễn Thị Hoa, 58 tuổi, bị Văn Phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Lời khai của hai phụ nữ bắt cóc bé gái 7 tuổi Camera ghi cảnh bé gái 7 tuổi bị bắt cóc. Video: Hồng Tuyết

Khai với cơ quan điều tra, Lan cho biết mẹ bé gái hùn hạp làm ăn, nợ mình 30 triệu đồng nhưng đòi mãi không được. Trưa hôm qua, Lan rủ Hoa đến nhà bà này tìm nhưng không thấy nên bắt con gái 7 tuổi, để gây áp lực đòi tiền.

Thấy bé gái đạp xe trước nhà, Hoa tiếp cận, dụ dỗ "lên xe chở đi mua trà sữa". Camera an ninh tại đây ghi nhận, bé gái tưởng Hoa và Lan là bạn của mẹ nên vui vẻ lên xe, không có hành vi chống cự.

Hoa và Lan chở bé gái về hướng Long An. Trên đường đi, hai người này gọi cho mẹ bé, bảo "xuống Vĩnh Long trả nợ, đón con về".

Chỉ ít giờ sau, Công an tỉnh Tây Ninh đã lần theo dấu vết, phối hợp với nhiều lực lượng bắt hai nghi can này ở tỉnh Long An.

Nguyễn Thị Hoa (trái) và Nguyễn Thị Huỳnh Lan tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hồng Tuyết

Cơ quan điều đang làm rõ lời khai của Hoa và Lan.

Hồng Tuyết - Kiến Tường