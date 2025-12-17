Camera chỉ điểm chồng ném vợ từ ban công tầng 10

BrazilSau cái chết của blogger 25 tuổi, video từ camera giám sát tố cáo người chồng hành hung, lôi cô ra khỏi thang máy trong cuộc cãi vã.

Maria Katiane Gomes da Silva, 25 tuổi, tử vong sau khi rơi xuống từ tầng 10 của một tòa nhà ở Morumbi, khu vực phía Tây São Paulo, vào rạng sáng 29/11.

Chồng Maria là Alex Leandro Bispo dos Santos, 40 tuổi, bị bắt vào 9/12 với cáo buộc giết vợ.

Thời điểm Maria tử vong, lực lượng cứu hộ đến hiện trường và thấy Alex đang ôm thi thể vợ ở tầng trệt của tòa nhà nơi hai người chung sống. Anh ta nói rằng vợ đã tự tử.

Theo lời khai ban đầu của Alex với cảnh sát, cặp đôi cãi nhau khi trở về từ một bữa tiệc vì anh ta muốn đến ngủ cùng con trai riêng. Sau đó, Maria lên xuống thang máy vài lần để lấy đồ từ xe. Khi về đến căn hộ, cô khóa mình trong phòng tắm. Vài phút sau, Alex đi vào phòng ngủ và nghe thấy "tiếng hét chói tai tiếp theo là một tiếng động mạnh", rồi thấy vợ nằm trên mặt đất.

Trong đám tang ngày 1/12, Alex lộ vẻ đau buồn, rơi nước mắt khi ôm quan tài vợ.

Alex Leandro Bispo dos Santos ôm quan tài vợ - Maria Katiane Gomes da Silva. Ảnh: G1

Tuy nhiên, qua điều tra, cảnh sát phát hiện dữ liệu video từ camera giám sát mâu thuẫn với lời khai của Alex.

Video được công bố vào ngày 10/12 ghi lại một loạt hành vi bạo lực xảy ra trong những phút trước khi Maria qua đời. Alex được cho là đã đánh vợ tại bãi đậu xe. Khi vào trong thang máy, Maria ôm chồng như để trấn an. Ngay sau đó, anh ta túm lấy cổ cô.

Chưa đầy hai phút sau, Alex được nhìn thấy lôi kéo vợ ra khỏi thang máy trong khi cô cố bám chặt vào cửa. Hình ảnh tiếp theo cho thấy anh ta quay lại thang máy một mình, hai tay ôm đầu và ngồi xuống với vẻ tuyệt vọng.

Chỉ giây lát sau, Maria rơi xuống và tử vong.

Video giám sát cho thấy những hành vi bạo lực mà Maria phải chịu chỉ vài phút trước cái chết. Ảnh: G1

Cảnh sát đã yêu cầu khám nghiệm pháp y chi tiết và thực hiện các cuộc điều tra khác để làm rõ sự thật.

Maria, vốn đến từ bang Ceará, chuyển đến São Paulo để tìm kiếm những cơ hội mới. Cô xây dựng trang cá nhân trên nền tảng mạng xã hội với các nội dung về trang điểm, du lịch, phong cách sống và sức khỏe. Maria có một con gái từ mối quan hệ trước.

Tuệ Anh (theo The Sun, G1)