Camera an ninh nội địa được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam

FPT Camera đứng đầu danh sách thương hiệu camera đám mây sử dụng phổ biến tại Việt Nam với tỷ lệ nhận biết và sử dụng lần lượt là 83,8% và 17%, do Q&Me công bố.

Kết quả khảo sát nhằm đánh giá nhu cầu và xu hướng sử dụng các sản phẩm nhà thông minh và camera an ninh trên thị trường Việt Nam. Báo cáo do Công ty nghiên cứu Q&Me thực hiện vào tháng 5. FPT Camera phổ biến nhất về cả nhận biết và sử dụng, với tỉ lệ lần lượt là 83,8% và 17%. Sau đó là Viettel Camera với tỉ lệ nhận biết là 62,8% và 6,8% sử dụng.

Theo đại diện FPT Camera, sản phẩm có khả năng cung cấp dịch vụ Cloud an toàn và vượt trội nhờ tận dụng các ưu thế công nghệ của tập đoàn FPT. Dữ liệu được lưu trên hệ thống FPT Cloud Server đặt trung tâm dữ liệu (Data Center) chuẩn Tier III do Tập đoàn FPT đầu tư xây dựng tại Việt Nam. Nhờ đó, người dùng có thể xem camera trực tuyến với độ trễ gần như bằng không.

Biểu đồ khảo sát thương hiệu camera đám mây phổ biến do Q&Me thực hiện. Ảnh: FPT Camera

Đồng thời, dữ liệu lưu trữ đều được mã hóa trước khi truyền đi và được xác thực bảo mật hai lớp, giúp an toàn bảo mật cho dữ liệu cho người dùng. Vì vậy, FPT Camera đáp ứng được Bộ tiêu chí Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho camera giám sát, do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Q&Me cũng công bố top 5 cloud camera được tin dùng nhất. Trong đó thương hiệu camera an ninh của FPT đứng đầu bảng xếp hạng với 46.8%.

Biểu đồ khảo sát thương hiệu camera được tin dùng do Q&Me thực hiện. Ảnh: FPT Camera

FPT Camera là thương hiệu cung cấp các giải pháp giám sát an ninh cho hộ gia đình và doanh nghiệp của Công ty Cổ phần FPT Telecom, thuộc Tập đoàn FPT. Đây là những sản phẩm made by FPT và made in Vietnam (sản xuất tại Việt Nam) với hệ thống máy chủ được đặt tại Việt Nam và toàn bộ phần cứng, phần mềm đến dịch vụ triển khai, bảo trì đều được FPT Telecom phát triển và cung cấp.

Các sản phẩm FPT Camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) với nền tảng FPT Cloud AI, triển khai trên mô hình Cloud. Việc này cho phép quản lý tập trung từ xa, mọi lúc mọi nơi, người dùng còn có thể phân quyền chi tiết tới từng mắt camera theo chức năng, cấp độ và khu vực...

Tính năng phát hiện có người (Human Detection) được tích hợp trên camera giúp phân biệt chuyển động giữa con người và vật thể như: xe cộ, chó mèo, lá cây... giúp thông báo đúng mục đích quan sát, tránh cảnh báo sai. FPT Camera còn cung cấp các dịch vụ AI, phục vụ nhu cầu giám sát nâng cao cho hộ gia đình và doanh nghiệp, như nhận diện khuôn mặt, đếm lưu lượng người, cảnh báo xâm nhập trái phép...

Hình ảnh camera AI của FPT được lắp tại chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu hỗ trợ đếm lưu lượng khách. Ảnh: FPT Telecom

FPT Camera do Tập đoàn FPT sản xuất tại Việt Nam, đồng thời có hệ thống máy chủ đặt trong nước. Toàn bộ phần cứng, phần mềm, dịch vụ triển khai, bảo trì do FPT Telecom cung cấp. Hiện sản phẩm được triển khai tại nhiều chuỗi bán lẻ như Lotte Cinema, Ajinomoto, nhà thuốc FPT Long Châu, chính quyền địa phương và hộ gia đình toàn quốc.

Văn Hà