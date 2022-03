Camera an ninh có hai ống kính tích hợp AI

Thiết kế dạng tay đòn treo camera giúp người dùng gắn vào nhiều vị trí khác nhau như trần nhà hoặc tường. So với "đàn anh" C8C, model này bỏ hai ăng-ten nên nhỏ gọn hơn, nhưng kích thước vẫn khá lớn so với các model cố định. Sản phẩm hỗ trợ kết nối Wi-Fi và kết nối bằng dây LAN, nhờ đó việc lắp đặt thuận tiện hơn so với các mẫu camera IP thường chỉ sử dụng dây LAN.