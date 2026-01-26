Camera AI - 'mắt thần' siêu nét soi lấn chiếm vỉa hè ở Hà Nội

Hà NộiHình ảnh "siêu nét" từ hơn 1.800 camera AI dọc đường sẽ truyền trực tiếp về trung tâm chỉ huy, sau đó chuyển đến công an cơ sở để phạt nguội vi phạm trật tự đô thị.

Ngày 26/1, Công an thành phố Hà Nội cho biết sau hơn một tuần triển khai, 269 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, đã bị xử phạt hành chính sau khi camera AI ghi nhận. Ngoài ra, gần 580 trường hợp khác cũng bị xử lý sau khi nhận được phản ánh từ tổ chức, cá nhân.

Các hình ảnh vi phạm được ghi lại rõ nét. Ảnh: Công an Hà Nội

Trước đó, từ ngày 14/1, Công an Hà Nội mở rộng tính năng từ hệ thống camera AI để ghi nhận và "phạt nguội" các trường hợp vi phạm trật tự đô thị như lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, bày bán hàng hóa, làm mái che, treo biển quảng cáo trái quy định, dừng, đỗ, để xe trên đường, vỉa hè. Các hành vi khác liên quan vệ sinh môi trường cũng được chú ý như: thu gom, thải rác, vệ sinh cá nhân, vứt bỏ tàn thuốc lá, xả rác, trái quy định....

Trong những hành vi trên, camera AI sẽ giám sát chặt chẽ việc lấn chiếm lòng đường, dừng đỗ, đổ rác thải, vứt tàn thuốc, vệ sinh cá nhân, trái quy định.

Sau một tuần ban hành hướng dẫn "phạt nguội", Công an Hà Nội đánh giá việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào xử lý vi phạm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường rất hiệu quả. Đây là bước đi chủ động giúp duy trì sự ổn định về trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, công an đã tổ chức thí điểm 2 trung tâm giám sát camera tại phường Ô Chợ Dừa và Tây Hồ. Từ đây, trung tâm camera tại công an cấp xã bước đầu đã phát huy hiệu quả khi chủ động đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, "không có điểm dừng, không còn điểm nghẽn".

Việc sử dụng vỉa hè được giám sát chặt chẽ. Ảnh: Công an Hà Nội

Camera AI giám sát vỉa hè sẽ hoạt động như thế nào?

Tại Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội, các cán bộ Phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội và Phòng tham mưu phối hợp thành các tổ công tác trực 24/24 bao quát tình hình an ninh trật tự trên toàn thành phố.

Hệ thống camera giám sát, độ phân giải cao được ví như những "mắt thần" có thể ghi nhận rõ các hình ảnh một cách sắc nét. Cán bộ công an có thể "zoom rất xa", hình ảnh lấn chiếm vỉa hè được khoanh rõ từng điểm vi phạm.

Các vi phạm được trung tâm chỉ huy báo ngay về công an cơ sở để xử lý. Ảnh: Công an Hà Nội

Dữ liệu hình ảnh vi phạm được ghi nhận từ camera AI sẽ được Trung tâm chỉ huy xử lý, chuyển về công an cấp xã, phường lập hồ sơ xử lý phạt nguội. Hình ảnh vi phạm được hệ thống camera ghi nhận là chứng cứ khách quan, góp phần giảm tranh cãi, phản ứng của người vi phạm.

Các cơ sở kinh doanh đã vi phạm, bị xử phạt cũng sẽ bị giám sát thường xuyên. Theo nhà chức trách, sau khi bị phạt nguội vì lấn chiếm vỉa hè, cửa hàng kinh doanh này đã tuân thủ tốt các quy định.

Trong ngày 25/1, công an đã phát hiện 332 trường hợp đủ căn cứ xác định vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường. Trong đó một số xã, phường có số vi phạm trật tự đô thị cao gồm phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (50 trường hợp), Hoàn Kiếm (32 trường hợp)...

Từ ngày 13/12/2025, Công an TP Hà Nội đưa vào sử dụng hệ thống camera AI với 1.837 camera, được bố trí, lắp đặt trọng điểm trên 25 tuyến phố, 195 nút giao thông trọng điểm.

Phạm Dự