Camera AI giúp cảnh sát nhận dạng kẻ đột nhập phòng trọ

TP HCMPhạm Ngọc Huy đeo khẩu trang, nửa đêm lẻn vào phòng trọ ở phường Tân Hưng lấy đi nhiều tài sản, song vẫn bị camera AI nhận dạng, giúp cảnh sát bắt giữ.

Ngày 25/12, Huy, 23 tuổi, bị Công an phường Tân Hưng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM bắt về hành vi Trộm cắp tài sản.

Phạm Ngọc Huy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Rạng sáng hai hôm trước, chủ phòng trọ trên đường 51 phường Tân Hưng trình báo bị kẻ gian đột nhập lấy 2 laptop, ví tiền, giấy tờ tùy thân; tài khoản ngân hàng bị rút mất 14 triệu đồng.

Công an phường ngay sau đó phối hợp cùng PC02 trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera trên địa bàn, phát hiện nghi phạm đeo khẩu trang kín mặt. Công nghệ AI đã phân tích, đối sánh các đặc điểm sinh trắc học. Hệ thống ghi nhận dáng đi, đặc điểm hình thể và trang phục, từ đó vẽ lại lộ trình di chuyển và khoanh vùng chính xác nghi can.

Từ dữ liệu truy vết, cảnh sát đã ập vào tiệm Internet trên đường Tô Ký (quận 12 cũ) bắt Huy - từng có tiền án trộm cắp tài sản. Anh ta thừa nhận hành vi đột nhập và dùng thẻ ngân hàng của nạn nhân để rút tiền.

Camera ghi nhận hình ảnh kẻ trộm. Ảnh: Công an TP HCM

Quốc Thắng