Camera AI ghi nhận gần 400 vi phạm sau 3 ngày

Sau 3 ngày vận hành Trung tâm điều khiển giao thông, hệ thống camera AI tại Hà Nội phát hiện 393 trường hợp vi phạm giao thông, chủ yếu là vượt đèn đỏ, cao hơn phương thức tuần tra truyền thống.

Sáng 13/12, Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội chính thức đi vào vận hành, quản lý hơn 1.800 camera AI lắp đặt trên các tuyến phố. Hệ thống được bố trí tại khoảng 195 nút giao thông, 25 tuyến đường và cầu trọng điểm, có khả năng phát hiện tối đa 28 hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Trong 3 ngày đầu vận hành, từ 13 đến 16/12, thông qua hệ thống camera AI, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện 393 trường hợp vi phạm, trong đó có 125 ôtô và 268 xe máy.

Hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông chiếm tỷ lệ cao nhất với 352 trường hợp, gồm 87 ôtô và 265 xe máy. Ngoài ra, hệ thống còn phát hiện 5 trường hợp ôtô không chấp hành vạch kẻ đường, một trường hợp ôtô đi ngược chiều đường một chiều, 3 trường hợp xe máy chở quá số người quy định, 21 trường hợp ôtô dừng xe nơi có biển cấm dừng và 11 trường hợp ôtô đón, trả hành khách tại nơi cấm dừng, đỗ.

Một trường hợp vượt đèn đỏ trên đường Nguyễn Trãi hôm 15/12. Ảnh: Việt An

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, đánh giá bước đầu cho thấy hệ thống camera AI vận hành ổn định, hiệu quả; số lượng vi phạm được ghi nhận tăng rõ rệt so với phương thức tuần tra, kiểm soát truyền thống và so với thời điểm trước khi đưa vào vận hành chính thức.

Hình ảnh trích xuất từ camera có độ phân giải cao, thể hiện rõ biển số, thời gian và hành vi vi phạm, tạo thuận lợi cho công tác xác minh, lập hồ sơ xử phạt nguội, bảo đảm tính chính xác và khách quan. Dữ liệu được truyền về hệ thống máy chủ tập trung, với thời gian lưu trữ tối đa 75 ngày.

Hỗ trợ tìm cụ ông đi lạc ở Hà Nội

Chiều 15/12, cụ ông 78 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân, rời nhà đi tập thể dục từ khoảng 15h30 nhưng đến tối không trở về. Gia đình tổ chức tìm kiếm không có kết quả nên trình báo Công an phường Thanh Xuân lúc 20h15.

Hình ảnh cụ ông được phát hiện từ camera AI. Ảnh chụp màn hình

Ngay sau đó, lực lượng công an rà soát, truy vết hành trình của cụ ông qua hệ thống camera AI theo hướng di chuyển do người nhà cung cấp. Hình ảnh ghi nhận cụ đi dọc đường Nguyễn Tuân, hướng về khu vực công viên Thanh Xuân và qua nhiều tuyến phố khác. Từ dữ liệu này, công an phối hợp gia đình tổng hợp đặc điểm nhận dạng, đăng tải thông tin lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng hỗ trợ.

Khoảng 3h sáng 16/12, một người dân phát hiện cụ ông có dấu hiệu ngất lả tại khu vực Dịch Vọng và hỗ trợ đưa cụ về nhà an toàn.

