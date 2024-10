Cambridge Evo One - loa không dây hoài cổ giá 41 triệu đồng

So với hầu hết loa không dây sử dụng nguồn điện, Evo One trang bị đa dạng cổng kết nối cho âm thanh chất lượng cao, gồm AUX, MM Phono (kết nối với các đầu đĩa than), cổng quang Optical, các cổng thông dụng như cổng mạng LAN, cổng USB-A hay HDMI. Điểm trừ là không có cổng USB-C phổ biến. Để thuận tiện kết nối, Cambridge Audio cũng in sẵn thông tin cổng lên máy theo cả hai chiều thay vì một chiều như hầu hết sản phẩm trên thị trường.

Về khả năng không dây, loa trang bị kết nối wifi chuẩn 802.11a/b/g/n/ac, nhưng chỉ dùng Bluetooth 5.1 với codec SBC và AAC thay vì cao hơn - điểm đáng tiếc đối với một mẫu loa cao cấp vừa ra mắt.