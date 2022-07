Cảm xúc trong mỗi giỏ hàng trên thương mại điện tử

Ngoài cung cấp trải nghiệm mua sắm thuận tiện, tiết kiệm, sàn thương mại điện tử giờ đây còn mang đến hàng nghìn cảm xúc khác biệt cho người dùng sau mỗi giỏ hàng.

Trong bối cảnh thương mại điện tử bùng nổ với sự cạnh tranh khốc liệt giữa các "ông lớn" trong lẫn ngoài nước, các nền tảng buộc phải chạy đua tạo ra nhiều trải nghiệm mới lạ cho người dùng. Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) cho rằng việc quan tâm đến cảm xúc của khách hàng sẽ tạo lợi thế cạnh tranh lớn trên thị trường. Điều này cũng góp phần thúc đẩy sự phát triển của toàn ngành thương mại điện tử Việt Nam nói chung.

Chiến lược kiến tạo nghìn cảm xúc cho khách hàng

Sau nhiều năm đi theo định hướng "Go where your heart beat", sàn thương mại điện tử Lazada chính thức đổi định vị thương hiệu mới "Add to cart, add to life - Thêm vào giỏ hàng, thêm ngàn cảm xúc". Sự thay đổi định vị này thể hiện niềm tin của nền tảng, rằng thương mại điện tử có thể góp phần nâng cao trải nghiệm sống của người dùng bằng cách mang đến những kết nối ý nghĩa, những cảm xúc đáng nhớ sau mỗi đơn hàng.

Định vị mới bắt nguồn từ việc Lazada tìm hiểu và nhận thấy với người tiêu dùng, hoạt động mua sắm mang ý nghĩa lớn hơn chỉ một đơn hàng hay một cuộc giao dịch. Đó là cảm giác hồi hộp săn sale trong khung giờ giảm giá "khủng"; háo hức mở gói hàng vừa nhận; thích thú, tự hào khi tận tay lựa chọn, sắm sửa và chăm sóc người thân ở xa; hay hứng khởi khi nghĩ về lợi ích, công dụng và cơ hội món đồ vừa mua đem lai.

Lazada công bố định vị thương hiệu mới "Thêm vào giỏ hàng, thêm ngàn cảm xúc", đẩy mạnh chiến lược shoppertainment (mua sắm kết hợp giải trí). Ảnh: Lazada Việt Nam

Định vị mới "Thêm vào giỏ hàng, thêm ngàn cảm xúc" là cách Lazada thể hiện nền tảng không chỉ tập trung vào ưu đãi đơn thuần, mà còn đầu tư vào trải nghiệm mua sắm thú vị, nâng niu cảm xúc người dùng tại mỗi "điểm chạm" xuyên suốt hành trình. Theo đó, nền tảng này triển khai các nội dung livestream đa dạng, hữu ích, chuỗi đại nhạc hội hoành tráng, loạt minigame với phần thưởng giá trị, gồm các voucher khấu trừ trực tiếp vào giá trị đơn hàng hay cơ hội kết nối, tương tác với người nổi tiếng...

Bà Trần Thanh Huyền, Giám đốc Thương hiệu Lazada Việt Nam nhận định: "Trải nghiệm là yếu tố rất quan trọng trong việc giữ chân người tiêu dùng và tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng online. Vì vậy, trong những năm qua, chúng tôi không ngừng cải tiến hoạt động nhằm mang đến niềm vui, thông tin hữu ích cho khách hàng mỗi lần mua sắm trên Lazada".

Không chỉ đơn thuần mua sắm hàng hóa, nhiều người tìm đến các nền tảng thương mại điện tử để "mua" trải nghiệm và cảm xúc thông qua các chương trình livestream, đại nhạc hội, minigame... ngay trong ứng dụng. Ảnh: Lazada Việt Nam

Giám đốc Thương hiệu Lazada Việt Nam chia sẻ thêm nền tảng đang đầu tư mạnh về công nghệ với mong muốn tạo ra nhiều trải nghiệm mới mẻ cho khách hàng. "Mục tiêu của chúng tôi là mỗi khách hàng khi mua một sản phẩm sẽ nhận về nhiều giá trị cộng thêm. Đó có thể là niềm vui, những lời khuyên, mẹo vặt hữu ích, trải nghiệm và cơ hội mới trong cuộc sống khi sử dụng sản phẩm hàng ngày. Chúng tôi cũng triển khai chiến lược đầu tư dài hạn cho shoppertainment trong 3-5 năm. Hy vọng thời gian tới, Lazada sẽ mang thêm nhiều trải nghiệm mới lạ và thú vị cho người dùng", bà Huyền chia sẻ.

Chú trọng cảm xúc người dùng giúp khuấy động thị trường

Khi người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn giải trí trên các ứng dụng số, nền tảng với khả năng gia tăng trải nghiệm toàn trình sẽ có ưu thế nổi trội hơn.

"Hành vi mua hàng chịu tác động từ nhiều yếu tố. Thế nhưng trải nghiệm khác biệt mới tạo nhiều động lực nhất. Các sàn thương mại điện tử cần tích cực ứng dụng sáng kiến, cách làm mới để giúp thị trường thêm sôi động và thu hút người dùng", ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch VECOM khẳng định.

Dựa trên yếu tố này, ông Dũng đánh giá cao các sàn thương mại điện tử như Lazada qua những nỗ lực kiến tạo trải nghiệm mua hàng tốt cho người tiêu dùng như chương trình tặng quà, vui chơi có thưởng, mua sắm trước - trả tiền sau, ưu đãi khi thanh toán không dùng tiền mặt...

"Khách hàng tham gia các chương trình này ngoài ưu đãi còn có thêm trải nghiệm mua hàng thú vị. Ngoài ra, các KOC, chương trình livestream cũng đóng góp nhiều cho sự phát triển của thương mại điện tử", ông Dũng nhận định.

Bên cạnh đó, chủ tịch VECOM cũng đánh giá cao chiến lược shoppertainment và định vị mới "Thêm vào giỏ hàng, thêm ngàn cảm xúc" của nền tảng. "Lazada là thành viên của hiệp hội VECOM. Chúng tôi ủng hộ và khuyến khích những doanh nghiệp trong ngành đưa ra nhiều sáng kiến, chương trình hơn cho cộng đồng, từ đó tạo hứng thú cho người dùng, kích cầu mua sắm. Điều này cũng tạo tiền đề kích thích nhà bán hàng trên Lazada mang đến nhiều trải nghiệm thu hút, đẩy mạnh việc mua hàng trên nền tảng này", ông Dũng chia sẻ.

Thông qua định vị thương hiệu mới "Thêm vào giỏ hàng, thêm ngàn cảm xúc", Lazada lần nữa khẳng định cam kết không ngừng cải tiến dịch vụ, nâng cao trải nghiệm khách hàng. Từ đó, nền tảng có thể góp phần đưa thương mại điện tử tiến vào kỷ nguyên "giỏ hàng cảm xúc", nơi người dùng không chỉ mua những sản phẩm ưng ý mà còn sở hữu hàng nghìn trải nghiệm và dư vị cảm xúc.

Thy An