Cảm xúc của người dân được tặng tiền dịp Quốc khánh

Vợ chồng chị Ngọc Hà dành buổi tối 28/8 bàn cách tiêu 400.000 đồng cả nhà được tặng dịp 80 năm Quốc khánh với phương châm "làm gì cho ý nghĩa".

Khoản tiền nhỏ so với tổng thu nhập của vợ chồng nhưng người phụ nữ 35 tuổi ở Hà Nội thấy vui vì cảm giác được Nhà nước quan tâm.

Số tiền chị Ngọc Hà nói là quà tặng cho mỗi công dân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, theo quyết định của Bộ Chính trị và được công bố trong công điện của Thủ tướng Phạm Minh Chính tối 28/8.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự thích thú khi biết sẽ nhận được món quà dịp Quốc khánh. Các bài viết về thông tin người dân được tặng tiền nhận hàng nghìn lượt yêu thích, chia sẻ và bình luận.

Vợ chồng chị Ngọc Hà định mua vé xem phim "Mưa đỏ", bộ phim về cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị nhưng hai con chưa đủ tuổi vào rạp. Họ nghĩ ra sáng kiến kêu gọi mọi người trong chung cư góp khoản đó vào bữa liên hoan mừng Ngày Độc Lập. "Năm nay tất cả các gia đình cùng tầng ở lại Hà Nội tổ chức ăn mừng, đi xem diễu binh, không ai về quê cả", chị nói.

Chị Phạm Nguyên, 35 tuổi, ở Thanh Hóa đã đặt mua một cuốn sách yêu thích. "Như vậy vừa giữ làm kỷ niệm được lại có ích cho mình". Mẹ chồng Nguyên nói đã sắm chiếc chảo gang thay cái cũ sắp hỏng. Trong nhóm chat đại gia đình, mọi người vẫn tiếp tục rôm rả bàn cách tiêu khoản tiền này.

Nhưng cũng có người cho rằng số tiền này có thể được sử dụng theo cách khác, tạo ra tác động lớn hơn cho cộng đồng. Anh Nguyễn Đình Mạnh, 40 tuổi, ở Hà Nội, có thu nhập hơn 30 triệu đồng mỗi tháng nhưng vẫn thấy vui khi nhận món quà nhỏ. "Nó đánh dấu sự no ấm, hòa bình của đất nước sau 80 năm", anh nói.

Anh Mạnh cho biết sẽ dùng số tiền này để ủng hộ nhân dân Cuba hoặc người dân miền Trung gặp khó khăn do mưa bão. Anh cũng chia sẻ ý tưởng này, kêu gọi mọi người hưởng ứng.

Anh Đinh Văn Thành, 40 tuổi, ở Nam Định ủng hộ quan điểm này, cho rằng nguồn lực khoảng 10.000 tỷ đồng không phải nhỏ, nên được đầu tư vào các công trình phúc lợi để đem lại lợi ích lâu dài cho toàn dân. "Nếu xây trường học hay hạ tầng giao thông để tất cả người dân và các thế hệ được hưởng thì tác động lớn hơn nhiều", anh nói.

Một số người nói thủ tục nhận quà tặng của Chính phủ chưa thuận tiện, người dân phải qua nhiều khâu đăng ký, rất mất thời gian. Từ tối qua, chị Phạm Nguyên, ở Thanh Hóa, đã 5 lần truy cập VNeID đăng ký nhận quà tặng nhưng chưa thể truy cập.

Ông Trần Văn Đức, 50 tuổi, không đồng tình quan điểm của anh Mạnh, anh Thành. Ông cho biết lần đầu tiên trong đời nhận được tiền Nhà nước tặng nên "sẽ dùng đúng mục đích là ăn mừng". "Ủng hộ người khó khăn thì lúc nào cũng có thể trích thu nhập, từ lương", ông nói. Gia đình ông có bốn người, sẽ thêm khoản này vào bữa tiệc 2/9 để lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt.

Đến ngày 28/8, có 18 ngân hàng đã liên kết với ứng dụng VNeID để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách xã hội, gồm Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, LPBank, HDBank. MB, Sacombank, PVcomBank, TPBank, ShinhanBank, NCB, NamABank, Kienlongbank, Agribank, BVBank, ACB, Viiki Bank và Co-opBank. Ngoài ra, người dân cũng có thể nhận tiền trợ cấp qua tài khoản Mobile Money của VNPT.

Theo hướng dẫn, người dân có tài khoản ngân hàng cần truy cập vào ứng dụng VNeID, bấm vào mục "An sinh xã hội". Bước thứ 2, chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội". Bước thứ 3 là nhập passcode. Sau đó, người dân chọn ngân hàng thụ hưởng và nhập thông tin liên kết, gồm số tài khoản và chứng minh nhân dân 9 số (nếu người dùng sử dụng giấy tờ này để đăng ký tài khoản trước đó).

Sau khi gửi yêu cầu, hệ thống sẽ báo đã tiếp nhận thành công và chuyển sang trạng thái chờ xử lý. Quá trình xác nhận thông thường khá nhanh nhưng có thể chậm hơn khi có nhiều người sử dụng cùng lúc.

Phạm Nga