Cấm xe tự lái để bảo vệ việc làm cho tài xế

Ấn ĐộBộ trưởng Giao thông Nitin Gadkari tuyên bố việc bảo vệ việc làm cho các tài xế được ưu tiên hơn áp dụng công nghệ.

Ông Gadkari nhấn mạnh rằng mặc dù công nghệ xe tự lái rất tiên tiến, Ấn Độ không thể để mất những cơ hội việc làm. Ngành giao thông vận tải cung cấp việc làm cho khoảng 7-8 triệu người, bao gồm tài xế xe tải, taxi, xe lam và tài xế riêng. Với các lựa chọn thay thế hạn chế trong nền kinh tế phi chính thức, việc thay thế những công việc này bằng máy móc có thể gây ra tình trạng thất nghiệp trên diện rộng.

Bộ trưởng cũng liên hệ sự phản đối của mình với thách thức lớn hơn về tình trạng thất nghiệp ở Ấn Độ, chỉ ra rằng tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên trong độ tuổi 15-29 đã ở mức khoảng 10% trong năm 2022-2023. Việc giới thiệu một công nghệ có thể loại bỏ hàng triệu việc làm sẽ làm vấn đề này trở nên trầm trọng hơn và gián đoạn sinh kế trên khắp cả nước.

Mẫu Toyota Innova trang bị công nghệ tự lái do một công ty tư nhân Ấn Độ phát triển. Ảnh: RoshAi

Cũng tại sự kiện diễn ra tuần qua ở Delhi, ông Gadkari nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện quy trình đào tạo lái xe để giảm thiểu tai nạn giao thông. Theo ông, gần 4.000 xe cũ đang bị loại bỏ mỗi tuần do điều kiện kém như phanh bị lỗi. Bên cạnh đó, chính phủ đang mở rộng các trung tâm đào tạo lái xe, trung tâm đăng kiểm và các trung tâm loại bỏ xe cũ để cải thiện an toàn.

Ông Gadkari tin rằng những người lái xe được đào tạo vẫn rất cần thiết cho việc sử dụng đường bộ an toàn. Ông lập luận rằng việc loại bỏ hoàn toàn những người này sẽ làm mất đi một lớp giám sát quan trọng. Ông kêu gọi các tổ chức phi chính phủ, trường học và tổ chức xã hội nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, đặc biệt là cho học sinh lớp 10-12, vì việc thay đổi hành vi của con người vẫn là yếu tố then chốt để giảm thiểu tai nạn.

Các nhà sản xuất ôtô toàn cầu như Tesla thể hiện sự quan tâm đến thị trường Ấn Độ, nhưng Gadkari vẫn khẳng định họ phải sản xuất tại địa phương và không thể trông chờ vào sự chấp thuận cho các phương tiện hoàn toàn tự hành. Những người chỉ trích cho rằng điều này có thể làm chậm quá trình Ấn Độ tiếp cận công nghệ ôtô thế hệ tiếp theo, nhưng Gadkari vẫn cho rằng điều kiện kinh tế và xã hội của Ấn Độ đòi hỏi một cách tiếp cận khác so với các quốc gia phát triển.

Ông cũng lưu ý rằng điều kiện đường xá tại Ấn Độ khiến xe tự hành khó hoạt động một cách tin cậy. Không giống như môi trường được quản lý ở các quốc gia đang thử nghiệm xe tự lái, đường sá ở Ấn Độ có sự kết hợp của xe đạp, xe bò kéo, xe máy, ôtô, xe buýt và xe tải, thường không tuân thủ các quy định về làn đường một cách nghiêm túc. Sự phức tạp này thách thức ngay cả những thuật toán tiên tiến nhất về xe cộ.

Ngoài vấn đề bảo vệ việc làm, lập luận của Gadkari còn liên quan đến nền kinh tế rộng lớn hơn. Hàng triệu tài xế không chỉ kiếm sống bằng vận tải mà còn hỗ trợ chi tiêu hộ gia đình và thương mại địa phương. Việc cắt giảm đột ngột số lượng việc làm này có thể ảnh hưởng đến nhu cầu trên tất cả các lĩnh vực, làm giảm hoạt động kinh tế nói chung.

Bộ trưởng cũng chỉ ra rằng các thị trường lớn khác vẫn đang thận trọng trong việc áp dụng xe tự hành, với các quy định và lo ngại về an toàn đang làm chậm tiến độ. Theo quan điểm của ông, chính sách ưu tiên việc làm của Ấn Độ trong khi dần cải thiện cơ sở hạ tầng an toàn đường bộ là một hướng đi cân bằng.

Mỹ Anh (theo Cartoq)