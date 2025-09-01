Cấm xe tải trên 18 tấn lên cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe

Để đảm bảo an toàn cho cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu, Sở Xây dựng Hà Nội đã điều chỉnh, chỉ cho phép xe tải trọng dưới 18 tấn được qua cầu.

Ngày 1/9, Sở Xây dựng Hà Nội đã có đánh giá sơ bộ về kết cấu cầu Vĩnh Tuy đoạn bị ảnh hưởng bởi vụ cháy bãi xe hôm 30/8.

Theo đó, bêtông bảo vệ đáy dầm nhịp N1 bị bong vỡ, lộ cốt thép đai ngang và một số thanh cốt thép dọc. Tương tự, bêtông bảo vệ đáy dầm nhịp N2 bong vỡ, để lộ một phần cốt thép đai ngang, chưa phát hiện hư hỏng cốt thép dọc. Cả hai chưa phát hiện hư hỏng ống gel bảo vệ cốt thép dự ứng lực.

Trụ T2 cũng bị bong tróc bêtông bảo vệ, một số vị trí đã lộ cốt thép. Tủ chiếu sáng T2A bị chập cháy, gây mất điện 54 trụ đèn chiếu sáng trên cầu Vĩnh Tuy hướng từ Long Biên sang nội thành.

Vụ cháy bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy hôm 30/8. Ảnh: Việt An

Để bảo đảm an toàn kết cấu công trình, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết nhánh Ramp CV1C (đường dẫn lên cầu) sẽ được điều chỉnh tổ chức giao thông, khai thác với tải trọng dưới 18 tấn (tương ứng với 50% tải trọng thiết kế) và tiếp tục theo dõi tình trạng nhánh này.

Sở Xây dựng sẽ tiếp tục kiểm định đối với các hạng mục cầu bị hư hỏng để có cơ sở đề xuất giải pháp cải tạo, sửa chữa; đồng thời tham mưu UBND thành phố rà soát toàn bộ cầu có hoạt động trông giữ phương tiện dưới gầm để tăng cường quản lý, tránh để xảy ra trường hợp tương tự.

Chiều 30/8, bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy, số 335 Nguyễn Khoái, bốc cháy dữ dội, làm khoảng 500 xe máy các loại bị thiêu rụi, diện tích cháy khoảng 300 m2. Bãi xe đang được phong tỏa để điều tra nguyên nhân cháy.

Cầu Vĩnh Tuy bắc qua sông Hồng, dài 3,5 km với 8 làn xe, nối phường Vĩnh Tuy với phường Long Biên. Cầu kết nối các tuyến đường vành đai, giảm ùn tắc giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại giữa trung tâm Thủ đô với khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố.

Việt An