Cẩm Vân: 'Tôi không thể hát sai nhạc Trịnh, dù chỉ một từ'

Cẩm Vân từng sang Mỹ sửa lỗi sai một từ trong "Người già và em bé" của Trịnh Công Sơn dù album đã thu xong.

Cẩm Vân: 'Tôi sang Mỹ thu âm lại vì hát sai một chữ nhạc Trịnh' Cẩm Vân kể chuyện sang Mỹ thu âm lại một chữ trong album nhạc Trịnh. Video: Mai Nhật

Ca sĩ nhớ kỷ niệm khi thu âm Vết lăn trầm - đĩa than nhạc Trịnh đầu tiên của chị, trong buổi gặp gỡ chiều 25/3 tại TP HCM. Tháng 3/2024, khi hát cho chương trình tưởng nhớ ngày giỗ Trịnh Công Sơn ở Quảng Trị, chị được ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh - em gái nhạc sĩ - góp ý ở tiết mục Người già và em bé. Cẩm Vân phát âm chữ "co ro" thành "co gio" trong câu: "Người già co ro chiều thiu thiu ngủ/ Người già co ro buồn nghe tiếng nổ...".

Khi đó, album đã xong, chỉ chờ êkíp ở Mỹ phối khí. "Tôi tức tốc gọi cộng sự, nhờ họ khoan 'mix' bài ấy, sau đó bay sang để thu âm lại. Đó là sự tôn trọng của tôi dành cho nhạc sĩ và gia đình", Cẩm Vân nói.

Sinh thời, Trịnh Công Sơn luôn kỹ tính về phần lời, nhất là với các ca sĩ chuyên nghiệp. Ông từng nói với Cẩm Vân có thể hát nhầm giai điệu nhưng không nên tự ý sửa lời.

Có lần, Cẩm Vân thể hiện Xin cho tôi - sáng tác nổi tiếng trong tuyển tập ca khúc Da Vàng của ông. Lời câu mở đầu trong bài hát là "Xin cho mây che đủ phận người". Trước khi lên sân khấu, Cẩm Vân tập dượt nhiều lần song cảm thấy chưa hát được chữ "đủ" sao cho hay. Chị đành đổi sang "phủ" để hợp cách luyến láy hơn. Vừa hát, ca sĩ vừa nơm nớp quan sát thái độ nhạc sĩ đang ngồi bên dưới, may mắn ông chỉ mỉm cười.

Người già và em bé là một trong những nhạc phẩm khiến chị áp lực nhất khi thu đĩa mới. Nhạc sĩ Nguyễn Công Phương Nam - đảm nhận khâu hòa âm - gợi ý chị hát theo lối jazz/blues để khác màu sắc của những bản thu nổi tiếng trước đó. Tuy nhiên, dòng nhạc này không phải thế mạnh của chị. "Tôi vốn là người không thích thay đổi, mấy chục năm chỉ để một kiểu tóc, nên suýt bỏ cuộc khi thể hiện. Sau khi hoàn thành, tôi lại tâm đắc bài hát đến mức định dùng để đặt tên album", Cẩm Vân nói.

Cẩm Vân ở buổi ra mắt dự án tại tư gia. Ảnh: Hòa Phạm

Đĩa than mới của Cẩm Vân gồm tám ca khúc kinh điển được thu live với ban nhạc, như Còn tuổi nào cho em, Tình nhớ, Ru ta ngậm ngùi, Ca dao mẹ, Như cánh vạc bay. Một số nhạc phẩm là bài "ruột" của Cẩm Vân, nay chị hát lại trong tâm thế khác. Với Sóng về đâu - ca khúc từng vào bảng xếp hạng Làn sóng xanh thập niên 1990, chị chọn lối thể hiện thong dong hơn, không còn "khát khao, cuồn cuộn" - như cách chị ví von. Trong Ca dao mẹ, chị làm mới bằng cách song ca cùng con gái - ca sĩ CeCe Trương, gửi thông điệp về sự chuyển giao trong âm nhạc.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sinh năm 1939 tại Đăk Lăk, mất ngày 1/4/2001. Ông để lại hơn 600 ca khúc, trong đó khoảng 236 bài hát được phổ biến. Nhạc Trịnh thấm đẫm chất triết lý, nhân văn, hồn hậu, nồng nàn, là tình yêu lớn dành cho con người, quê hương Việt Nam và ca ngợi hòa bình. Nhiều tên tuổi gắn liền nhạc của ông như: Khánh Ly, Tuấn Ngọc, Hồng Nhung, Cẩm Vân, Hồng Hạnh, Quang Dũng, trong đó Khánh Ly là giọng hát biểu tượng.

Cẩm Vân hát "Diễm xưa" bên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn năm 1984 Cẩm Vân hát "Diễm xưa" bên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn năm 1984. Video: Nhân vật cung cấp

Cẩm Vân tên đầy đủ là Hoàng Cẩm Vân, nổi tiếng từ thập niên 1980. Năm 1983, chị đoạt Huy chương vàng đơn ca Liên hoan Ca nhạc chuyên nghiệp TP HCM với Bài ca không quên (Phạm Minh Tuấn). Năm 1986, chị thi đơn ca quốc tế tại Dresden, Đức, đoạt giải đặc biệt với ca khúc Vì sao em chết (Thanh Trúc). Năm 1988, chị đoạt huy chương vàng dòng nhạc nhẹ của cuộc thi Đơn ca chuyên nghiệp toàn quốc. Từ năm 1997 đến 2007, nhiều ca khúc của chị lọt vào bảng xếp hạng âm nhạc Làn sóng xanh. Chị kết hôn với tay trống Khắc Triệu, có hai con gái, trong đó con út CeCe Trương đang nối nghiệp mẹ.

Mai Nhật