Cẩm Vân khóc khi con gái ra sản phẩm

TP HCMNghệ sĩ Cẩm Vân xúc động nghe con gái CeCe Trương nói về quá trình vượt áp lực, tự lập khi làm E.P "Những đường cong thẳng hàng".

Ngày 8/10, CeCe Trương ra mắt E.P (album có thời lượng ngắn) ấp ủ trong hai năm. Cô bật khóc nhắc về chặng đường làm nghề nhiều thử thách, từng chịu tổn thương quanh mối quan hệ bạn bè, yêu đương.

Cẩm Vân khóc động viên con gái ra nhạc Cẩm Vân chia sẻ cùng con gái về nghề và cuộc sống tại sự kiện. Video: Tân Cao

Ngồi phía dưới dõi theo con, nghệ sĩ Cẩm Vân không kìm được nước mắt. "Tôi thương con, đồng thời vui vì cảm nhận được sự trưởng thành của CeCe sau bảy năm theo đuổi âm nhạc", ca sĩ nói.

Cô cho biết CeCe thích tự làm mọi thứ, không muốn làm phiền ai. Con không kể nhiều câu chuyện riêng tư, tự tạo cho mình vỏ bọc, nhìn bề ngoài vui vẻ nhưng ẩn sâu bên trong là nỗi buồn. Gần đây, CeCe Trương tìm đến một ngôi chùa để thiền, học cách ổn định cảm xúc, họ mới biết con gái vừa phải trải qua giai đoạn khó khăn. Hiện Cẩm Vân an tâm khi thấy con dám đối diện mọi việc, tìm thấy sự lạc quan, mạnh mẽ.

Với dự án mới, CeCe Trương chỉ cho bố mẹ nghe sản phẩm khi đã hoàn thiện. Cẩm Vân không buồn mà tôn trọng quyết định bởi muốn Cece có không gian để phát huy sự sáng tạo, tạo dựng phong cách riêng. Trước đây, Cẩm Vân và chồng - tay trống Khắc Triệu - sợ con vấp ngã khi vào showbiz nên bao bọc.

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn nói hiểu tâm lý của Cẩm Vân bởi anh cũng có con gái đang theo đuổi âm nhạc. Anh mong CeCe Trương hiểu những nỗi lo của cha mẹ đều vì muốn cô có tương lai tốt đẹp, không phải áp đặt.

CeCe Trương hát "Thoát" CeCe Trương hát "Thoát". Video: Tân Cao

E.P Những đường cong thẳng hàng gồm bốn ca khúc, trong đó CeCe Trương tự sáng tác ba bài, lấy cảm hứng từ cuộc sống cá nhân. Hát Thoát, cô nói muốn bỏ lại sau lưng những điều không vui, từng khiến bản thân đau lòng. Với Đi đi, Lửa tắt, cô muốn cho mọi người thấy hình ảnh tươi mới, hướng đến điều lạc quan.

MV "Đi đi" - CeCe Trương CeCe Trương quay MV "Đi đi" tại New York, phát hành ngày 6/10. Video: Nhân vật cung cấp

Giọng ca trẻ cho biết từng áp lực khi được công chúng gắn mác "con nhà nòi". Dù thế, cô luôn biết ơn tình yêu gia đình - nguồn cảm hứng lớn để cô làm nghề. "Người thân mãi là điểm tựa vững vàng nhất để tôi theo đuổi giấc mơ làm ca sĩ", cô nói.

CeCe Trương muốn hướng đến trải nghiệm mới trong âm nhạc lẫn diện mạo. Cô đã cắt mái tóc xù gắn bó nhiều năm, chọn để kiểu ngắn vì cảm nhận phù hợp với năng lượng bứt phá hiện tại. Cùng đó, CeCe Trương dự định hợp tác các gương mặt trẻ của làng nhạc để tăng thêm màu sắc, độ nhận diện.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng khen CeCe có bước đột phá về chuyên môn, giọng hát chứa đựng chiều sâu cảm xúc. Diễn viên Hiền Mai theo dõi CeCe Trương từ ngày nhỏ đến lúc trưởng thành, nhận thấy cô ngày càng có tố chất để nối nghiệp ba mẹ.

CeCe Trương nói về thay đổi hình tượng sau bảy năm Ca sĩ gen Z nói về việc thay đổi hình tượng sau bảy năm.

CeCe Trương tên thật là Trương Hoàng Vân Khánh, 27 tuổi, quê TP HCM. Từ bé, cô và chị được bố mẹ cho đi Mỹ du học. Năm 2015, cô từng bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, dập phổi, gãy mấy đốt sống và liệt tứ chi. Sau khi hồi phục, cô trở về Việt Nam để ở gần bố mẹ và học tập tiếp tại quê nhà. Dần dà, cô tìm hiểu, đam mê và quyết định theo đuổi âm nhạc.

Theo học chuyên ngành quản trị kinh doanh, CeCe Trương còn tốt nghiệp khóa học về piano cổ điển, piano đệm. Cô có quãng giọng mezzo-soprano phù hợp với dòng nhạc RnB, Soul và Pop. CeCe từng phát hành MV Virus (2020), Tự mình làm mình đau (2022) và thỉnh thoảng hát cùng bố mẹ trong các đêm nhạc giao lưu.

Cẩm Vân tên đầy đủ là Hoàng Cẩm Vân, 66 tuổi. Ngoài dòng nhạc cách mạng, chị nổi tiếng với nhạc Trịnh qua các bài Huyền thoại mẹ, Sóng về đâu. Năm 1983, chị đoạt huy chương vàng đơn ca Liên hoan Ca nhạc chuyên nghiệp TP HCM với Bài ca không quên (Phạm Minh Tuấn). Năm 1986, chị thi đơn ca quốc tế tại Dresden, Đức, đoạt giải đặc biệt với ca khúc Vì sao em chết (Thanh Trúc). Năm 1988, chị đoạt huy chương vàng dòng nhạc nhẹ của cuộc thi Đơn ca chuyên nghiệp toàn quốc. Từ năm 1997 đến 2007, nhiều ca khúc của chị lọt vào bảng xếp hạng âm nhạc Làn sóng xanh. Cẩm Vân kết hôn với Khắc Triệu vào năm 1991, được khán giả nhận xét "cặp đôi vàng showbiz".

