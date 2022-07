Cẩm Vân, Khắc Triệu nhớ thuở mới yêu qua ‘Thanh xuân mãi cháy’

Tham gia "Thanh xuân mãi cháy" - MV lấy cảm hứng từ bài "Đêm đô thị" của nhạc sĩ Y Vân - Cẩm Vân, Khắc Triệu nhớ lại ngày đầu hẹn hò.

MV ra mắt ngày 21/7, đến nay đạt hơn hai triệu lượt xem trên Youtube. Bài hát do Cẩm Vân, Khắc Triệu và con gái Cece Trương thể hiện, viết lại trên nền giai điệu Đêm đô thị. Cặp nghệ sĩ cho biết, đơn vị sản xuất đã xin ý kiến gia đình nhạc sĩ Y Vân để được làm mới câu từ, giai điệu. Âm nhạc do nhạc sĩ Hải Âu phối mới có phần da diết hơn so với giai điệu sôi động của bản gốc, lột tả niềm mong muốn sống tiếp thanh xuân của những người ở độ tuổi trung niên.

Cẩm Vân, Khắc Triệu là một trong những cặp đôi đẹp của làng nhạc Việt. Suốt 35 năm bên nhau, cả hai đồng điệu trong cuộc sống lẫn nghệ thuật. Cặp nghệ sĩ có hai con, trong đó con gái út Cece Trương theo đuổi sự nghiệp ca hát. Thanh xuân mãi cháy là tác phẩm gần nhất đánh dấu sự hợp tác của nữ nghệ sĩ cùng chồng.

Qua MV, cặp nghệ sĩ như được gợi nhớ kỷ niệm đẹp ngày trẻ. Cẩm Vân nhắc lại lần đầu gặp gỡ và bén duyên với Khắc Triệu ở chuyến lưu diễn Nga năm 1986. Ban đầu, chị không ấn tượng nhiều về anh, thậm chí còn ghét. Nhưng sau hai tháng diễn chung, đi đâu, tay trống cũng giúp nữ nghệ sĩ, khi cần khuân vác nặng đều bảo: "Để Triệu làm cho". Trước ngày về nước, Cẩm Vân ở ngoài công viên thì nghe tiếng chân phía sau, quay lại đã thấy Khắc Triệu đứng bên, mở lời tỏ tình.

Ngày ấy, nhiều người cho rằng Cẩm Vân - Khắc Triệu khó bền bởi từ phong cách đến vẻ bên ngoài đều đối lập. Cẩm Vân cho biết: "Lúc đó tôi hiền lắm, đi hát mặc áo dài. Anh thì hát rock, tôi thì hát nhẹ nhàng kịch tính nên có vẻ không ăn nhập gì với nhau. Tuy nhiên, âm nhạc có sức kết nối rất lớn. Khi âm nhạc đã chín, thì dù loại nhạc nào kết hợp nhau cũng phù hợp. Tôi rất mê anh đánh trống và anh rất mê tôi hát nhạc, kết hợp cả hai phong cách thực sự thăng hoa".

Nói về kỷ niệm khi quay MV, nữ nghệ sĩ cho biết dự án tạo ra một sự gắn kết cho cả gia đình, bên nhau chia sẻ niềm vui, cũng đồng thời là công việc cả cha mẹ, con gái cùng làm. Suốt quá trình quay cũng có nhiều câu chuyện vui, dù làm đến hơn 0h mà cả đội ngũ vẫn rộn ràng.

"Tôi thấy mình trẻ lại vì được khán giả yêu thương. Mọi người đều lo lắng cho gia đình tôi, đến lúc đi về vẫn luyến tiếc, lưu luyến nhau ".

Phần mở đầu của MV xoay quanh niềm mong muốn sống tiếp những phút giây vô tư bên bạn bè, thực hiện sở thích, đam mê cá nhân trước bộn bề công việc, gia đình. Lúc này, giọng hát của Cẩm Vân có phần tự sự. Nửa sau của MV, nghệ sĩ bộc lộ ước mơ cháy cùng thanh xuân, bài hát mang âm hưởng vui tươi, nhịp điệu sôi động. Trên chuyến xe đến miền biển, Cẩm Vân, Khắc Triệu hòa giọng ăn ý, tái hiện cảm giác của tuổi thanh xuân.

Bên cạnh giai điệu, phần hình ảnh qua bàn tay của đạo diễn trẻ Quản Phương Thanh chuyển mạch khá đồng điệu cùng âm nhạc. Câu chuyện bắt đầu trong không gian đậm nét hoài cổ, diễn tả sự hoài niệm và cảm giác suy tư của nhân vật. Theo lời kể âm nhạc, màu sắc MV chuyển đổi mượt mà, dần bừng sáng khi sức sống tuổi trẻ trở về.

Thực hiện MV cùng nhãn hàng Värna, cặp nghệ sĩ Cẩm Vân - Khắc Triệu thể hiện tinh thần cập nhật dòng chảy âm nhạc và nguồn năng lượng tươi trẻ. Câu chuyện trong bài hát cũng là một lát cắt của cuộc đời nữ nghệ sĩ, với niềm mong mỏi luôn giữ nhiệt huyết, lửa nghề và tình yêu với cuộc đời. Cẩm Vân cho biết, dù trong công việc hay cuộc sống thường ngày, chị luôn mang tinh thần như thuở thanh xuân. Hơn bốn thập kỷ ca hát, mỗi dịp đứng trên sân khấu chị đều cất giọng với đam mê, chuyên nghiệp và tinh tế.

Để giữ nhiệt huyết này, nữ nghệ sĩ luôn chú trọng sức khỏe. Với công việc, ca sĩ cân nhắc lịch trình làm việc sao cho không quá sức. Nghệ sĩ rất kỹ lưỡng trong việc ăn uống. Mỗi bữa ăn đều tự mình chuẩn bị, chồng và con phụ việc vặt.

Nữ nghệ sĩ nói con gái chị - ca sĩ Cece Trương - giỏi việc tính toán dinh dưỡng, biết một ngày nên ăn gì với bao nhiêu calorie và gợi ý thực phẩm cho mẹ, ăn gì thì tốt cho sức khỏe, phù hợp. Nhờ vậy Cẩm Vân luôn đủ năng lượng cho một ngày dài, kể cả khi thực hiện MV Thanh xuân mãi cháy phải di chuyển nhiều, quay liên tục.

MV là thông điệp nữ nghệ sĩ muốn gửi gắm đến mọi người: hãy chú trọng đến sức khỏe, ở cả tinh thần lẫn dinh dưỡng. Chị tự nhận ra bản thân cần thay đổi cách sống, từ bỏ thói quen làm việc quá độ, căng thẳng kéo dài. Chăm sóc sức khỏe ngay từ hôm nay, tận hưởng cuộc sống, là món quà ai cũng có thể dành tặng chính mình.

