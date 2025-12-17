Cắm trại, đón bình minh trên đồi cỏ hồng Đà Lạt

Đồi cỏ Masara nằm ở thôn Masara, xã Tà Năng, cách trung tâm Đà Lạt gần 80 km, giáp Lâm Đồng và Bình Thuận cũ, nơi cao nguyên Lâm Viên bắt đầu hạ độ cao. Đường không dễ đi nhưng bù lại du khách có thể tận hưởng không khí mát mẻ, yên tĩnh.

Masara được nhiều du khách lựa chọn làm điểm cắm trại và đón bình minh, đặc biệt vào cuối năm.