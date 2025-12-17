Cắm trại, đón bình minh trên đồi cỏ hồng Đà Lạt

Đồi cỏ Masara nằm ở thôn Masara, xã Tà Năng, cách trung tâm Đà Lạt gần 80 km, giáp Lâm Đồng và Bình Thuận cũ, nơi cao nguyên Lâm Viên bắt đầu hạ độ cao. Đường không dễ đi nhưng bù lại du khách có thể tận hưởng không khí mát mẻ, yên tĩnh.
Masara được nhiều du khách lựa chọn làm điểm cắm trại và đón bình minh, đặc biệt vào cuối năm.
Vùng thảo nguyên rộng lớn nhuộm hồng dưới bình minh được nhiếp ảnh gia Văn Phú, 35 tuổi, sống ở Đà Lạt ghi lại hôm 10/12.
Ở Masara không có rừng thông che phủ, màu cỏ hồng trở thành chủ đạo trong khu vực rộng lớn. Một số bãi cỏ màu đậm, gần như bị cháy nắng do ánh sáng Mặt Trời chiếu trực tiếp.
Trong ảnh là một góc đồi cỏ hồng Masara, tương phản với sắc xanh của mây trời và rừng thông.
Mùa cỏ hồng kéo dài đến khoảng hết tháng 12, tùy từng địa điểm có thể tàn sớm hoặc muộn hơn.
Cỏ hồng (cỏ dại) thuộc nhóm lá kim, mọc thành từng bụi nhỏ với thân và lá mảnh.
Theo anh Phú, Đà Lạt có nhiều khu vực xuất hiện cỏ hồng, đồi Masara vẫn thu hút đông du khách nhờ diện tích rộng, khung cảnh hoang sơ và thảm cỏ mọc đều, đẹp.
Từ trung tâm Đà Lạt, du khách mất hơn hai tiếng để di chuyển đến đồi Masara. Nhiều khách chọn cắm trại khám phá đồi cỏ từ chiều hôm trước để "săn" ảnh bình minh và mây trên đồi vào sáng sớm hôm sau.
Hoạt động cắm trại trên đồi Masara thường tự phát, chưa có các dịch vụ du lịch đi kèm. Du khách cần chủ động chuẩn bị lều cùng kỹ năng dựng trại, đặc biệt lưu ý chọn hướng đặt để tránh gió lùa.
Thời tiết ban đêm thường xuống thấp, có thể kèm theo mưa. Do khu vực nằm xa khu dân cư, du khách nên đi theo nhóm đông và chú ý bảo quản tài sản cá nhân.
Anh Phú lưu ý khách chọn khu vực ít cỏ để đặt trại. Thời tiết Đà Lạt vào sáng sớm và ban đêm khoảng 12-15 độ C, khách nên mang theo giữ ấm.
Chị Lê An, sống ở Đà Lạt, xem đồi Masara là điểm đến quen thuộc dịp cuối năm. "Khung cảnh bình yên, thư thái, cảm giác như được ngắt hẳn kết nối với cuộc sống đô thị ồn ào", chị An nói.
Ngoài Masara, du khách đến Đà Lạt tháng 12 có thể check in đồi cỏ đuôi chồn hồng - cỏ lau, thân cao, bông lớn, nở vào đầu đông. Khu vực xã Xuân Thọ, cách trung tâm 11 km, đang có cỏ nở rộ trên diện rộng.
Tuấn Anh
Ảnh: Văn Phú