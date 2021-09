Cảm thấy khổ sở vì không thông minh như người ta

Em là nữ, 18 tuổi, từ nhỏ tới lớn hay bị mẹ ruột và bà ngoại nhận xét là ngốc, khờ quá mức, không biết gì, suy nghĩ không thực tế, vụng về.

Em học không giỏi, giải quyết vấn đề không trọn vẹn, kỹ năng sống kém và làm gì cũng thất bại nhiều hơn thành công. Mẹ luôn so sánh em với em họ dù em ấy cũng trầm tính, ít nói, thậm chí đã rớt cấp 3 vì quen bạn trai hồi lớp 9.

Em hứng thú với vẽ, một số người nói em có năng khiếu môn này. Em hay nghĩ ra những ý tưởng, kịch bản truyện nhưng không ai biết. Hiếm lắm em mới có thể giải quyết được chút vấn đề như máy tính bị vô nước thì em cấp cứu kịp thời bằng máy sấy tóc, dùng nắp bút màu làm đầu nắp nồi cơm, tự nộp hồ sơ đăng ký đại học, tự mở tài khoản cái nhân trong vài trang web mỹ thuật của nước ngoài. Trong một lần đi du lịch xa với lớp, em đi bộ một mình tới ngân hàng bằng ứng dụng Bản đồ trên điện thoại để rút tiền mà không cần dùng thẻ. Từ năm lớp 12, em vừa học vừa làm thêm online hai việc để kiếm tiền chi tiêu cá nhân, được khoảng 4-5 triệu đồng mỗi tháng, gia đình không biết việc này. Em vừa đậu đại học và sẽ theo ngành đồ họa.

Em làm mọi thứ bằng tay trái và cuộn được lưỡi thành hình chữ u, hay đọc truyện với xem phim Âu Mỹ và có biết chút ít tiếng Anh. Em sống trầm lặng, thích giao tiếp trực tuyến và không có bạn thân, luôn ở một mình vì cảm thấy tự do thoải mái, hay làm mọi thứ một cách giấu giếm, nhớ rất dai. Giờ học đại học rồi mà mẹ lại làm khó em chuyện đi lại với ở trọ, lý do mẹ đưa ra vì em là con gái, không biết chạy xe máy. Trường em theo học không có ký túc xá, chỉ có nhà trọ thôi và không tìm được tuyến xe buýt để tới trường. Em bế tắc lắm, không biết làm sao. Nhìn thấy gia đình người ta cho con cái ở trọ, tự do bay nhảy khi đi học đại học mà em thèm lắm.

Em thật sự không biết mình là người hướng nội hay có vấn đề về thần kinh mà khiến gia đình không tin tưởng như vậy? Em ước gì đầu óc khôn lanh, thông minh để cuộc sống thuận lợi, thoải mái và làm gia đình yên tâm, tin tưởng. Mong được mọi người chia sẻ cùng em. Chân thành cảm ơn.

Hoa

