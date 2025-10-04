Cảm thấy bị lừa dối khi vợ chồng lương 25 triệu nhưng không dư chút nào

Tất cả chi phí trong nhà, tôi lo toàn bộ từ điện, nước, internet đến chuyện đi chợ, vì cô ấy làm đến 6-7 giờ tối mới về tới nhà.

Từ ngày tôi lấy cô ấy về làm vợ, đã 11 năm. Khi đó tôi biết cô ấy từng trải qua một lần trắc trở và có hai đứa con riêng, một trai một gái. Và có con chung với tôi là bé gái 9 tuổi. Tôi nghĩ mình làm lụng vất vả, vợ sẽ biết thương yêu chồng con. Nhưng không hiểu sao tôi làm mỗi tháng trung bình hơn 15 triệu đồng mà hầu như không tích góp được đồng nào.

Vợ đi làm công ty, mỗi tháng gần 10 triệu đồng. Hai con riêng của vợ sống cùng ông bà ngoại. Nhiều lúc tôi nghĩ nếu một mình tôi lo cho con, bây giờ tôi đã có dư chút. Tất cả chi phí trong nhà, tôi lo toàn bộ từ điện, nước, internet đến chuyện đi chợ, vì cô ấy làm đến 6-7 giờ tối mới về tới nhà. Mong mọi người cho ý kiến, thú thực tôi cảm thấy bị lừa dối.

Hữu Khánh