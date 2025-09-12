'Bắn thử' vào đầu nhau để thử độ bền mũ bảo hiểm quân đội Mỹ

MỹCựu sĩ quan Thủy quân Lục chiến và bạn khi uống rượu quyết định thử độ bền của mũ bảo hiểm quân đội bằng cách bắn vào đầu nhau bằng súng trường, khiến một người tử vong.

Sean O'Donnell, 46 tuổi, trú quận Harris, bang Texas là người sống sót, đã bị bắt và đang đợi hầu tòa trong tháng 9 về tội Giết người.

Theo hồ sơ tòa án, sự việc xảy ra hôm 17/8 khi anh ta và bạn, Aaron Prout, 34 tuổi, cựu sĩ quan Thủy quân Lục chiến Hoàng gia Anh, đang tụ tập uống rượu tại nhà của Sean.

Trong hơi men, hai người quyết định chơi một trò "thay phiên bắn vào đầu nhau bằng súng trường trong khi đội mũ bảo hiểm Kevlar".

Đây là loại mũ bảo hiểm được những người lính hiện đại sử dụng vì có thể chịu được va chạm mạnh nhưng không hoàn toàn chống đạn. Trong trường hợp cụ thể này, chỉ cần một trong hai người bắn trượt vài milimet là biến trò chơi giao hữu thành thảm kịch. Và điều không mong muốn đã xảy ra. Aaron Prout bị bắn chết.

Sean O'Donnell. Ảnh: KHOU 11

Ban đầu, nhà chức trách tin rằng vết thương của anh là do vô tình tự gây ra, nhưng một cuộc điều tra sau đó cho thấy do Sean O'Donnell "bắn thử" vào mũ bảo hiểm.

Bất chấp những nỗ lực che đậy của Sean O'Donnell, bằng chứng chống lại anh ta là không thể chối cãi. Vì cả hai đã chia sẻ video quay cảnh bắn nhau bằng súng trường với những người bạn khác. Khi đó, họ được bạn khuyên dừng lại.

Cảnh sát trưởng quận Harris viết về vụ việc trên X rằng: "Thật khó tin khi hai người được gọi là bạn bè lại thay phiên nhau đội mũ bảo hiểm Kevlar, bên trong một ngôi nhà ở khu dân cư, sử dụng súng trường".

Vị này đánh giá, không có lời giải thích thỏa đáng nào cho những gì đã xảy ra, không có động cơ bí mật, không có vấn đề sức khỏe tâm thần. Hai người đàn ông đều đủ trưởng thành để hiểu biết, và một trong hai đã phải trả giá đắt vì nhầm lẫn giữa trang bị quân sự với trò hề tiệc tùng.

Nạn nhân Aaron Prout từng 10 năm phục vụ trong Thủy quân Lục chiến Hoàng gia Anh trước khi chuyển đến Texas, Mỹ.

Dưới bài đăng của cảnh sát trưởng, nhiều người bình luận cho rằng chuyện này một lần nữa khẳng định rằng câu nói "chơi trò ngu ngốc, hậu quả thảm khốc" là đúng. Súng đạn không phải thứ để chơi đùa, nhất là khi say.

Hải Thư (Theo KHOU 11, NBC)