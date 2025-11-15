Cam Ranh nhiều tiềm năng phát triển bất động sản vịnh biển

Cam Ranh có khí hậu ổn định, quỹ đất ven biển lớn và hạ tầng giao thông liên vùng phát triển, mở tiềm năng thu hút dòng khách, phát triển mô hình đô thị du lịch mới.

Các chuyên gia đánh giá, khi dòng vốn đầu tư có xu hướng tìm đến các bất động sản ven vịnh nằm gần sân bay quốc tế, Cam Ranh trở thành một trong những khu vực hưởng lợi rõ nét. Vịnh Cam Ranh được đánh giá là một trong những vịnh biển tự nhiên có độ sâu và độ kín gió tốt tại Việt Nam.

Địa hình vòng cung và mức độ tác động thấp từ bão giúp khu vực có điều kiện vận hành du lịch quanh năm. Yếu tố này tạo nền tảng để thị trường nghỉ dưỡng duy trì hoạt động ổn định theo chu kỳ dài, điều không phải địa phương ven biển nào cũng có thể đáp ứng.

Vịnh Cam Ranh có độ sâu tự nhiên, kín gió và lặng sóng cao, tạo điều kiện để khai thác du lịch - nghỉ dưỡng gần như quanh năm. Ảnh: KN Cam Ranh

Hạ tầng đóng vai trò quan trọng trong tốc độ phát triển của Cam Ranh. Sân bay quốc tế Cam Ranh tiêu chuẩn 4E cùng mạng lưới đường bay thẳng đến Đông Bắc Á và Đông Nam Á giúp khu vực duy trì lượng khách quốc tế ổn định. Song song, hệ thống cảng biển, bến du thuyền và các tuyến cao tốc liên vùng tiếp tục được nâng cấp, mở rộng, tạo điều kiện để đô thị và du lịch phát triển theo chiều sâu.

Chuyên gia trong ngành nhận định, với những lợi thế kể trên, địa phương này có tiềm năng thu hút dòng vốn ngay từ đầu năm nay. Tiềm năng hút vốn góp phần tạo nền tảng để các mô hình đô thị gắn với sân bay phát triển, trong đó có sự xuất hiện của các đại đô thị quy mô như CaraWorld Cam Ranh.

Dự án nằm trên trục kết nối ba trung tâm du lịch và kinh tế lớn của châu Á, tạo thuận lợi cho việc tiếp cận và phân bổ dòng khách. Vị trí này phù hợp để phát triển mô hình đô thị sân bay Airport City, nơi sân bay đóng vai trò động lực cho các hoạt động dịch vụ, lưu trú và thương mại.

CaraWorld là đại đô thị biển có vị trí liền kề sân bay và cảng quốc tế. Ảnh phối cảnh: KN Cam Ranh

Theo nhận định của chủ đầu tư, thị trường bất động sản ven vịnh tại Cam Ranh vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng. Giá bán đang ở mức thấp hơn so với các địa phương ven biển đã phát triển trước đó, tạo cơ hội cho nhà đầu tư muốn tham gia sớm. Các sản phẩm hướng vịnh hoặc nằm trong khu vực quy hoạch dịch vụ du lịch được đánh giá có khả năng tăng giá và khai thác cho thuê tốt. Kinh nghiệm từ các thành phố vịnh lớn như Vancouver hay Sydney cho thấy bất động sản hướng vịnh thường có giá bán cao hơn trung bình 30-45% nhưng vẫn giữ tỷ lệ lấp đầy ổn định nhờ lợi thế tầm nhìn và môi trường sống. Điều này giải thích vì sao bất động sản vịnh biển luôn được xem là tài sản an toàn cho cả người mua ở thực và nhà đầu tư dài hạn.

Số liệu giao dịch tại Khánh Hòa cho thấy tốc độ tăng trưởng đáng chú ý. Năm 2024 toàn tỉnh ghi nhận khoảng 27.269 giao dịch với tổng giá trị gần 46.700 tỷ đồng, lượng giao dịch và giá trị tăng lần lượt 36% và 179% so với 2023. Riêng Cam Ranh trong 8 tháng đầu năm 2025 đón hơn 12,8 triệu lượt khách, đạt hơn 81% kế hoạch cả năm.

Nhiều chủ đầu tư khu vực này cho biết thêm, diễn biến trên cho thấy nền tảng tốt cho thị trường nghỉ dưỡng và các mô hình bất động sản khai thác cho thuê. Tại khu vực gần sân bay Cam Ranh, các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng công bố trong thời gian qua ghi nhận tỷ suất khai thác ước tính 8-10% mỗi năm khi được vận hành hiệu quả. Quỹ đất ven biển còn rộng, cảnh quan tự nhiên nguyên bản và kết nối hạ tầng rõ ràng là những yếu tố củng cố lợi thế cạnh tranh của khu vực.

Lễ khánh thành tuyến đường Ngọc Trai, trục kết nối chiến lược từ CaraWorld ra Sân bay quốc tế Cam Ranh. Ảnh: KN Cam Ranh

Bên cạnh đó, việc nguồn cung đất ở trung tâm Nha Trang ngày càng hạn chế khiến nhà đầu tư dịch chuyển xuống Cam Ranh. Địa phương này được xem là vùng tăng trưởng mới của bất động sản vịnh biển miền Trung, đặc biệt khi các dự án quy mô như CaraWorld bổ sung thêm động lực về dịch vụ, lưu trú và giải trí cho thị trường. Vị trí tại giao lộ kết nối các trục du lịch trong khu vực châu Á, giúp CaraWorld được đánh giá có tiềm năng hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển dòng khách quốc tế.

Chuyên gia nhận định Cam Ranh vẫn duy trì sức hút trong năm nay khi hạ tầng tiếp tục hoàn thiện và các dự án trọng điểm đi vào hoạt động. Sự kết hợp giữa lợi thế vịnh biển, sân bay quốc tế và không gian phát triển rộng mở tạo ra kỳ vọng cho chu kỳ tăng trưởng mới của khu vực, đặc biệt trong phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng và đô thị gắn với sân bay.

Hoàng Đan