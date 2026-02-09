Cấm ôtô lên núi Lớn, núi Nhỏ Vũng Tàu

TP HCMĐường Hải Đăng dẫn lên núi Nhỏ, Vi Ba tới núi Lớn ở phường Vũng Tàu cấm ôtô chạy lên, trừ xe công vụ hay của người dân sống trong khu vực.

Ngày 9/2, cơ quan chức năng lắp biển cấm ôtô chạy trên đường Hải Đăng và Vi Ba, trừ xe của đơn vị đóng quân, doanh nghiệp, xe công vụ, cơ sở tôn giáo và người dân sinh sống tại khu vực núi Lớn, núi Nhỏ. Các ôtô này được cấp phép hoạt động trong thời hạn nhất định, với tốc độ tối đa 30 km/h.

Biển cấm ôtô và giới hạn tốc độ được lắp đặt đầu đường Vi Ba, ngày 9/2. Ảnh: Trường Hà

Núi Lớn (Tương Kỳ) cao 245 m và núi Nhỏ (Tao Phùng) cao 170 m được xem là hai "lá phổi xanh" của đô thị biển Vũng Tàu. Khu vực này tập trung nhiều điểm tham quan nổi tiếng như tượng Chúa Kitô Vua, Hải đăng Vũng Tàu và tuyến cáp treo, mỗi năm đón hàng triệu lượt khách.

Hai tuyến Hải Đăng dài 3 km và Vi Ba dài 5 km có mặt đường hẹp, nhiều khúc cua. Việc ôtô chạy lên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và gây ùn tắc, nhất là dịp cuối tuần, lễ, Tết. Trước đây, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ từng cấm ôtô trên hai tuyến vào giờ cao điểm sáng và chiều.

Núi Nhỏ Vũng Tàu. Ảnh: Nguyễn Đạt

Cùng với biện pháp cấm ôtô, phường Vũng Tàu xây dựng phương án vận hành xe điện phục vụ tham quan, dự kiến đưa vào hoạt động trước Tết Nguyên đán. Các bãi giữ xe ôtô cũng được bố trí dưới chân núi để phục vụ người dân và du khách.

Trường Hà