Cám ơn VnExpress đã giúp chúng tôi tìm thấy nhau

Sắp tới là kỷ niệm nửa năm từ ngày anh ngỏ lời yêu. Hy vọng bài viết này như một món quà đáp lại tình cảm của anh, mối tình đầu của tôi.

Cách đây một năm, tôi đã đăng hai bài viết ở mục Hẹn hò, gặp gỡ vài người và làm quen một người nhưng có lẽ vận may chưa đến. Tôi nói lời chia tay đúng dịp Tết tây, tự nhủ sẽ không tìm nữa. Đang buồn thì lang thang lên đọc chuyên mục, thấy được bài viết của anh, một người đang thất tình sau nhiều năm theo đuổi một cô gái.

Tôi chủ động viết thư làm quen, chủ yếu để chia sẻ tâm trạng. Càng nói chuyện chúng tôi càng thấy hợp và chính thức hẹn hò. Anh đã về thưa chuyện với gia đình tôi và dự định năm sau tổ chức tiệc cưới nếu tình hình dịch bệnh ổn định.

Do vướng bận và gánh nặng gia đình, vừa giúp anh trai trả nợ vừa lo báo hiếu cha mẹ, tôi đã đối xử bất công với bản thân và rồi cho phép mình mở lòng ở tuổi 30 để đi tìm người đồng hành, cũng là tình yêu của đời mình.

Tôi không đẹp nhưng dễ nhìn. Anh là con trai một trong gia đình khá giả ở Sài Gòn, công việc ổn định, không hút thuốc, không thích nhậu, xong việc chỉ muốn về nhà hoặc đi chơi với bạn gái. Khi quen anh cũng như tất cả những người làm quen trước đây, tôi đã đề cập thẳng vấn đề gia cảnh của mình, rằng vẫn hai bàn tay trắng và cố gắng tích lũy cho tương lai. Anh bảo thương tôi ở tính chịu khó, chân thành và độc lập, anh từng trải nhiều nên biết mình cần gì và dừng lại ở đâu.

Gửi anh: Trải qua hơn nửa năm tìm hiểu và yêu nhau, anh đã cho em thấy được tình yêu chân thành, không vụ lợi là có thật. Đôi lúc em muốn thử cảm giác giận hờn khi yêu nhưng anh dường như chưa từng cho em cơ hội để làm điều đó. Em thấy mình may mắn khi được gặp anh, chắc ông trời không phụ lòng người tốt anh nhỉ. Bên cạnh anh, em cảm giác được sự an toàn, được trân trọng, được là chính mình. Anh có nhớ lần đầu hẹn hò em thoa ít kem lên mặt để thêm phần tự tin không? Do để ý biết em tính giản dị và không thích trang điểm, hôm sau anh bảo em không cần làm vậy nữa vì không tốt cho da và mất thời gian của em.

Chúng ta tuy tìm thấy nhau hơi trễ nhưng không muộn phải không anh? Con đường phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều chông gai nhưng em tin rằng chúng ta đủ bao dung, đủ niềm tin vượt qua tất cả. Để có được hạnh phúc không dễ dàng chút nào, hãy trân trọng và vun đắp anh nhé, em sẽ luôn bên cạnh và nắm tay anh đi đến cuối con đường, cùng nhau lê la ăn những quán lề đường, xem những bộ phim yêu thích và ngắm cảnh Sài Gòn về đêm. Em mong chuyện mình kết thúc có hậu, khi ấy anh hãy viết bài cám ơn bà mối VnExpress như đã hứa với em nhé. Yêu anh hơn hôm qua

Mến chúc các anh chị trong ban biên tập mục Tâm sự nói riêng và tòa soạn VnExpress nói chung nhiều sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong công việc.

Lan

