'Cảm ơn người đã thức cùng tôi' - khơi dậy ước mơ tuổi trẻ

Kim Khánh hóa thân cô gái bay bổng, cảm tính, mê diễn xuất và khuyến khích mọi người sống trọn đam mê trong phim "Cảm ơn người đã thức cùng tôi".

Khởi chiếu sau Tết Bính Ngọ, tác phẩm thuộc thể loại lãng mạn - chính kịch kết hợp âm nhạc, do Chung Chí Công đạo diễn kiêm biên kịch. Kịch bản xoáy sâu vào chặng đường Mộng Hoài (Kim Khánh đóng) đi qua từng "ga tàu" cuộc đời và nỗ lực thực hiện ước mơ dang dở.

Phim mở màn với cảnh Mộng Hoài chọn làm mẹ và chưa thể hoàn thành giấc mơ thời nhỏ. Sau đó, thước phim đưa khán giả trở lại với thời thơ ấu của cô, hiểu lý do cô yêu diễn xuất. Sự xuất hiện của Minh Hiếu (Doãn Hoàng) trở thành "chất xúc tác" để Mộng Hoài ấp ủ hoài bão.

Như bao người trẻ khác, Mộng Hoài trải qua năm tháng sinh viên, gia nhập thị trường lao động sau tốt nghiệp. Trong khi bạn bè dần trưởng thành, "đứa trẻ" bên trong cô vẫn tồn tại, chờ thời điểm "thức giấc".

Tạo hình Kim Khánh trong vai Mộng Hoài. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Qua cách kể chuyện bằng âm nhạc, Chung Chí Công khắc họa một Mộng Hoài bay bổng, tâm tư đơn thuần, dốc sức vì ước mơ và không sợ thất bại. Nhân vật này còn mang sứ mệnh đặc biệt mà bản thân cô cũng không biết - đánh thức những "đứa trẻ" đang ngủ quên khác.

Đạo diễn cho biết tách biệt nữ chính khỏi ngã rẽ "bán mình cho tư bản" mà đa phần người trẻ lựa chọn. "Sau cùng, Mộng Hoài khó có thể trở thành nữ chính của bất kỳ bộ phim nào, nhưng cô thành công truyền cảm hứng cho người khác, khuyến khích họ hành động", đạo diễn cho hay.

Cụ thể, qua các nhạc phẩm do giám đốc âm nhạc Phạm Hải Âu sản xuất, Mộng Hoài nhắc mọi người và bản thân về giấc mơ bị bỏ quên. Cô khiến Minh Hiếu nhận ra anh có thể kiếm được rất nhiều tiền nhưng ước mơ thì không. Nữ chính còn giúp Khang (Nguyễn Hùng đóng) hiểu sâu chân lý: không sai khi theo đuổi đam mê đến cùng.

Theo đại diện êkíp sản xuất, những "đứa trẻ" này cuối cùng đã tỉnh giấc và tác động ngược lại Mộng Hoài để cô đến gần đam mê thuở bé. Mỗi phần trình diễn, Mộng Hoài luôn được đồng nghiệp nâng lên cao, hàm ý cô được hỗ trợ để bay cao, bay xa.

Cảnh Mộng Hoài được bạn diễn nâng lên cao. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Êkíp cũng đề cao tình thân, tình bạn và tình yêu. NSƯT Hữu Châu lấy nước mắt khán giả qua vai người cha câm điếc nhưng luôn tận tụy, lạc quan, nhẹ nhàng chỉ dạy con gái. Theo đạo diễn Chí Công, nhân vật này là bệ đỡ để Mộng Hoài theo đuổi ước mơ, truyền giá trị tích cực cho đời cháu.

"Tình thân trong phim là sự hy sinh, vị tha, đồng thời là cách thế hệ trước tạo ra không gian cho thế hệ sau tự quyết định cuộc sống của mình", đạo diễn lý giải.

Nghệ sĩ Hữu Châu đóng vai người cha luôn đau đáu dõi theo con. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Khi rời tổ ấm để bước vào đời, Mộng Hoài gặp gỡ nhiều người tử tế, đáng yêu như chính cách cô được cha nuôi dưỡng. Từ hội "chị đẹp" đến nhóm làm phim của Khang, nhất là Minh Hiếu, mỗi nhân vật là một mảnh ghép giúp nữ chính ngày càng hoàn thiện bản thân, thăng hoa sự nghiệp.

Chung Chí Công ví tác phẩm như bức thư tình anh gửi bản thân lẫn người trẻ. "Mộng Hoài có đôi phần mơ mộng, cảm tính, thậm chí bảo thủ trong suy nghĩ. Song trong 1.000 người đang gồng mình với những tờ hóa đơn, vẫn cần có ít nhất ai đó như Mộng Hoài - sứ giả nhắc nhở bạn được sinh ra để hòa mình vào cuộc sống và làm những gì khiến bản thân hạnh phúc nhất", đạo diễn nói thêm.

Ngoài các vai chính, tác phẩm còn có sự góp mặt của Nguyễn Hùng, Thiếu Lan, Thảo Tâm, Công Dương...

Cảm ơn người đã thức cùng tôi đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Đông Vệ